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В Саратове стартовал «Экологический форсайт»

Новости
В Саратове стартовал «Экологический форсайт»

В СГТУ имени Гагарина Ю.А. 30 октября состоялось открытие VI Всероссийского научно-общественного форума «Экологический форсайт».

Для участия в форуме в очном и дистанционном формате зарегистрировались более 900 человек – представители 39 регионов России. Это ведущие ученые из профильных НИИ, студенты и ученые из вузов и колледжей многих регионов, в том числе и новых: из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области.

Состоялись финал Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых и открытие выставки работ победителей Всероссийского конкурса социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХОД-доХОД».

Также на форуме пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения». Лучшие практики экологического просвещения разных категорий населения регионов будут представлены в рамках панельной сессии с участием педагогов школ и экологических образовательных центров региона, а также гостей – участников форума.

Круглый стол «Участие студенческой молодежи в решении экологических проблем регионов» состоится в «Предпринимательской точке кипения» СГТУ в очном формате для студенческих команд вузов города Саратова и с дистанционным подключением команд из вузов федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» и разных регионов России.

«Экологический форсайт – это уникальное мероприятие. Хочу отметить, что в январе этого года в рамках проведения Дня экологии Саратовской области форум был презентован на выставке ВДНХ в Москве и вызвал большой интерес среди посетителей. Правительство Саратовской области активно поддерживает проведение таких мероприятий. Радует то, что научно-исследовательские работы молодых ученых посвящены самым актуальным вопросам экологии – утилизации, переработке и рециклингу опасных отходов различных классов опасности, обеспечивая тем самым экологическую безопасность населения. Уверен, что все мероприятия в рамках форума пройдут на самом высоком профессиональном уровне», - поприветствовал собравшихся министр Константин Доронин.