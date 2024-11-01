Жители Балтая записали видеопослания воинам-освободителям

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В селе Балтай прошел «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена». Мероприятия фестиваля реализуются при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.В рамках фестивального дня состоялись встреча с участниками СВО, родственниками защитников Родины, волонтёрами, которые помогают фронту, и праздничный концерт в честь воинов-земляков.Одним из участников встречи стал участник СВО Рустам Маткабиров. Он пришел с супругой Дилярой и сыном Тимуром. Рустам пошел служить вместо старшего сына, которому пришла повестка в рамках мобилизации. Но сын с супругой в это время ждали ребенка. В мирной жизни Рустам – строитель, вместе с Дилярой уже 30 лет, у них 5 детей и 3 внука.Участник СВО Алексей Удельнов пришёл на встречу с женой Ириной. Алексей механизатор, с 7 класса вместе с отцом на тракторе, уже к концу учёбы в школе получал хорошую зарплату. Сейчас воин в отпуске, занимается домашними делами и высыпается.Рассказали свои истории супруги участников СВО Светлана Баранова (жена Дмитрия Мусатова), Юлия (жена Михаила Васильева) и Оксана Меркулова (жена Александра Кузьмина).Вдова участника специальной военной операции Алексея Егишева Рушание со слезами вспоминала о супруге, который погиб в июле нынешнего года. Его призвали в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года. Несмотря на то, что в семье было 3 детей, Алексей сам решил отправиться на фронт, жену и близких, которые его отговаривали, не послушал. В этом году воин должен был демобилизоваться, но погиб за несколько дней до возвращения домой. Сейчас Рушание ожидает появления на свет двойни.Ольга Пискунова – Председатель районного Женского совета, волонтёр, активно помогает фронту, супруга участника СВО. Роман Пискунов был мобилизован 2 года назад, тогда он работал на мясокомбинате, задумываться не стал и отправился на защиту Родины. Всё это время за Романом сохраняется его рабочее место. В семье двое детей. Р. Пискунов был ранен, но вернулся на фронт. Ольга говорит, что волонтёрская работа доставляет радость. Вместе с ней помогают воинам волонтёры отделения Союза женщин Балтайского района Екатерина Калинина и Алла Шахян.В концертном зале районного дома культуры состоялся праздник в поддержку земляков-участников СВО и волонтёров Саратовской области. Перед началом мероприятия гостям продемонстрировали мультимедийную галерею «Портреты Саратовских героев СВО».Родителям местных волонтёров Николая Гущина и Сергея Иконникова были переданы медали «За содействие СВО». Неравнодушные молодые люди неоднократно участвовали в сборе средств для бойцов разных подразделений. Сейчас Николай и Сергей с очередным гуманитарным грузом вновь в зоне СВО.«Телемост Саратовская область-Донбасс» соединил Балтай с земляками, находящимися на фронте.После завершения праздника в холле РДК состоялась акция «Благодарность героям». Жители Балтая записывали видеопослания воинам-освободителям.