1 ноября 2024 ПЯТНИЦА
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11:00 | 01 ноября
Российскими разработчиками создана видеоигра, которая показывает исторические события Гражданской войны 1612 года
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Российскими разработчиками создана видеоигра, которая показывает исторические события Гражданской войны 1612 года

Новости
Российскими разработчиками создана видеоигра, которая показывает исторические события Гражданской войны 1612 года


В преддверии Дня народного единства скачать «Смуту» можно на сайте игры: https://smuta.games/.

В текущем году вышла одиночная сюжетная видеоигра «Смута», которая показывает события Смутного времени XVII века.

Литературной основой игры стал роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Молодой боярин Юрий Милославский и оказался главным героем «Смуты», он выдвигается из Нижнего Новгорода в Москву вместе с войском Второго ополчения и собирается остановить гражданскую войну.

В память о народных героях, приведших Россию к окончанию смутного времени путем объединения и сплочения населения для освобождения России от вторгшихся поляков, 4 ноября ежегодно с 2004 года празднуется День народного единства.

Игра разработана новосибирской студией «Сайберия Нова» при поддержке Института развития Интернета.