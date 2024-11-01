Российскими разработчиками создана видеоигра, которая показывает исторические события Гражданской войны 1612 года

просмотров: 145

В преддверии Дня народного единства скачать «Смуту» можно на сайте игры: https://smuta.games/.В текущем году вышла одиночная сюжетная видеоигра «Смута», которая показывает события Смутного времени XVII века.Литературной основой игры стал роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Молодой боярин Юрий Милославский и оказался главным героем «Смуты», он выдвигается из Нижнего Новгорода в Москву вместе с войском Второго ополчения и собирается остановить гражданскую войну.В память о народных героях, приведших Россию к окончанию смутного времени путем объединения и сплочения населения для освобождения России от вторгшихся поляков, 4 ноября ежегодно с 2004 года празднуется День народного единства.Игра разработана новосибирской студией «Сайберия Нова» при поддержке Института развития Интернета.