1 ноября 2024 ПЯТНИЦА
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Фоторабота Игоря Моисеева из Энгельсского дома-интерната вошла в число призеров Абсолютной номинации всероссийского конкурса

Новости
Фоторабота Игоря Моисеева из Энгельсского дома-интерната вошла в число призеров Абсолютной номинации всероссийского конкурса


Проживающий Энгельсского дома-интерната Игорь Александрович Моисеев принял участие во Всероссийском конкурсе фотографий среди пенсионеров «Связь поколений: вечные ценности».

Фотоконкурс собрал более тысячи участников со всей страны, став настоящим праздником искусства и мастерства.

В Абсолютной номинации фоторабота Игоря Моисеева заняла почетное третье место.

На фотографии, представленной на конкурс, запечатлен очень значимый и трогательный момент - поздравление детьми ветерана Великой Отечественной войны Николая Семеновича Сомова.

Сам Игорь Александрович Моисеев является участником боевых действий в Афганистане и проживает в доме-интернате более 20 лет. Здесь он вспомнил свое увлечение юности – занятие любительской фотосъемкой. Каждая его фоторабота наполнена теплом и светом.

«Мы поддерживаем любое начинание наших проживающих, стараемся сделать их жизнь увлекательной, полной интересного досуга», - поделился директор учреждения Сергей Сафошкин.

Такие фотоконкурсы не просто помогают в развитии творческих способностей граждан пожилого возраста, поддерживая их активную жизненную позицию, а также отражают вечные ценности и соединяют разные эпохи и поколения.