Фоторабота Игоря Моисеева из Энгельсского дома-интерната вошла в число призеров Абсолютной номинации всероссийского конкурса

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Проживающий Энгельсского дома-интерната Игорь Александрович Моисеев принял участие во Всероссийском конкурсе фотографий среди пенсионеров «Связь поколений: вечные ценности».Фотоконкурс собрал более тысячи участников со всей страны, став настоящим праздником искусства и мастерства.В Абсолютной номинации фоторабота Игоря Моисеева заняла почетное третье место.На фотографии, представленной на конкурс, запечатлен очень значимый и трогательный момент - поздравление детьми ветерана Великой Отечественной войны Николая Семеновича Сомова.Сам Игорь Александрович Моисеев является участником боевых действий в Афганистане и проживает в доме-интернате более 20 лет. Здесь он вспомнил свое увлечение юности – занятие любительской фотосъемкой. Каждая его фоторабота наполнена теплом и светом.«Мы поддерживаем любое начинание наших проживающих, стараемся сделать их жизнь увлекательной, полной интересного досуга», - поделился директор учреждения Сергей Сафошкин.Такие фотоконкурсы не просто помогают в развитии творческих способностей граждан пожилого возраста, поддерживая их активную жизненную позицию, а также отражают вечные ценности и соединяют разные эпохи и поколения.