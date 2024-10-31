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14:31 | 31 октября
Участника СВО из Саратовской области наградили медалью «За боевые отличия»
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Участника СВО из Саратовской области наградили медалью «За боевые отличия»

Новости
Участника СВО из Саратовской области наградили медалью «За боевые отличия»




Житель Татищевского района удостоен награды Министерства обороны РФ. Младшему сержанту с позывным «Мелкий» вручили медаль «За боевые отличия». Об этом рассказал телеграм-канал «Время Саратовское Z».

Данную награду военнослужащие получают за отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях.

Напомним, что в Саратовской области продолжается набор на военную службу по контракту.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (8452) 38-19-20.
Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, 36.