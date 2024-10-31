Участника СВО из Саратовской области наградили медалью «За боевые отличия»

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Житель Татищевского района удостоен награды Министерства обороны РФ. Младшему сержанту с позывным «Мелкий» вручили медаль «За боевые отличия». Об этом рассказал телеграм-канал «Время Саратовское Z».Данную награду военнослужащие получают за отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях.Напомним, что в Саратовской области продолжается набор на военную службу по контракту.По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (8452) 38-19-20.Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, 36.