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Восемь муниципальных музеев получили новое оборудование

Новости
Восемь муниципальных музеев получили новое оборудование


В Саратовской области действует 35 музеев, большинство из которых – муниципальные краеведческие музеи и филиалы Саратовского краеведческого музея. Обновление этих музеев в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом Владимиром Путиным, стало приоритетом регионального министерства культуры.

С федеральной поддержкой внедряется единый модельный стандарт, определяющий принципы развития муниципальных музеев и привлечения посетителей.

В настоящее время 8 муниципальных музеев получили новое оборудование. В Хвалынском, Пугачевском и Балашовском краеведческих музеях успешно работают новые экспозиции, в Энгельсском краеведческом и Доме-музее Чапаева высоко оценили мультимедийные возможности нового оборудования. Для музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского приобретена иммерсивная система, внедрение которой запланировано после завершения реставрационных работ в 2025 году. В Марксовском краеведческом музее ведется работа по созданию новой современной экспозиции.

Министр культуры Наталия Щелканова отметила, что обновленные музеи оснащены специализированным оборудованием для хранения фондов и организации выставок, профессиональным светом и климатическими системами, удобной внутренней навигацией, зонами гостеприимства и пространствами для общения и просветительских мероприятий, мультимедийным оборудованием и аудиогидами, виртуальными экспозициями. Обеспечен доступ к высокоскоростному Интернету и возможность посещения людьми с инвалидностью. Все это помогает музеям стать яркими, популярными и востребованными.

Главная задача – сделать муниципальные музеи известными в масштабах страны, опираясь на современные музейные технологии. Экспозиции выстраиваются вокруг локальных феноменов: выдающихся личностей, местных промыслов, уникальных природных явлений, что вызывает интерес у туристов со всей России.