На Фестивале героев прошли встречи с участниками СВО

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В рамках фестивального дня состоялись встреча с участниками СВО, родственниками защитниковРодины, волонтёрами, которые помогают фронту, и праздничный концерт в честь воинов-земляков,отстаивающих интересы России.Встречу с жителями Балтая и Балтайского района в картинной галерее краеведческого музея селаоткрыли руководитель проекта «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена» Леонид Ермолаев,руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции«Защитники Отечества» по Саратовской области Денис Белоусов, Глава муниципального районаЕвгений Бенькович. Они поблагодарили воинов за мужество и стойкость, пожелали близким героевтерпения, веры в скорую встречу, отметили важность информации из первых уст участников СВО и ихродных.Первыми собеседниками команды проекта, журналистов, блогеров были защитник Отечества РустамМаткабиров, его супруга Диляра и сын Тимур. Рустам стал участником СВО в рамках частичноймобилизации в октябре 2022 года, но история эта необычная и говорит об ответственности, мужскомхарактере нашего героя. Повестку получил его старший сын, в тот момент с супругой они ждалиребёнка. Рустам как глава семьи принял решение отправиться на СВО вместо сына. В мирной жизни Р.Маткабиров строитель, вместе с Дилярой уже 30 лет, у них 5 детей и 3 внука. Супруга рассказала, что 2года назад был очень непростой выбор, не хотелось отпускать ни сына, ни мужа, сейчас смирились сэтим. Семья всегда жила обычной жизнью. Рустам рос, как все советские дети, мечтал стать толётчиком, то космонавтом, то пожарным. В детстве будущий воин увлекался филателией. Тимурговорит, что папа для него пример во всём. Военнослужащий и его младший сын любят манты. Диляравсегда готовит это блюдо, когда Рустам приходит в отпуск. Он скучает по семье, по дому, по роднымместам. Когда Р. Маткабиров на фронте, выходить на связь с близкими получается в зависимости отобстановки, а сейчас наш собеседник в отпуске.Участник СВО Алексей Удельнов очень буднично рассказывает, каким образом он попал в зонуспециальной операции: «Как всем, повестку прислали, значит, теперь надо на благо Родиныпоработать.» Военнослужащий пришёл на встречу с женой Ириной. Алексей механизатор, сколько себяпомнит – работает, с 7 класса вместе с отцом на тракторе, уже к концу учёбы в школе получал хорошуюзарплату. Сейчас воин в отпуске, занимается домашними делами и высыпается. На фронте он рядовой,специальность у него ответственная. Алексей хочет скорее вернуться к мирной жизни, к своейпрофессии, жене, дочери и сыну.Рассказали свои истории супруги участников СВО Светлана Баранова (жена Дмитрия Мусатова), Юлия(жена Михаила Васильева) и Оксана Меркулова (жена Александра Кузьмина). Дмитрий сам добилсясвоей мобилизации, 3 раза ходил в военкомат, супруга говорит, что перечить ему бесполезно,обязательно настоит на своём. Сейчас он командир отделения, младший сержант. Дома вместе с женойего ждёт дочь. Михаил и Александр – контрактники. Михаил тоже очень настойчивый, поставил женуперед фактом, что отправляется на фронт. В семье двое детей (дочь и сын). А. Кузьмин начинал службув ЧВК «Вагнер», имеет боевые награды, воевал в Артёмовске, был ранен. Он сирота, в СВО вместе сним участвовали два брата, один (Сергей) погиб. Сослуживцы Александра рассказывали его супруге,что воин очень смелый. Военнослужащий является штурмовиком. В Балтае бойца очень ждут дочь ижена.Вдова участника специальной военной операции Алексея Егишева Рушание со слезами вспоминала осупруге, который погиб в июле нынешнего года. Его призвали в рамках частичной мобилизации воктябре 2022 года. Несмотря на то, что в семье было 3 детей, Алексей сам решил отправиться на фронт,жену и близких, которые его отговаривали, не послушал. В этом году воин должен былдемобилизоваться, но погиб за несколько дней до возвращения домой. Однополчане хвалили Алексеяза храбрость, самоотверженность, он старался беречь сослуживцев, всегда был впереди. А. Егишев вовремя СВО стал командиром взвода. На встречу вместе с вдовой пришёл старший сынвоеннослужащего Александр. После гибели современного героя останется 5 наследников, сейчасРушание ожидает появления на свет двойни.Ольга Пискунова – Председатель районного Женского совета, волонтёр, активно помогает фронту,супруга участника СВО. Роман Пискунов был мобилизован 2 года назад, тогда он работал намясокомбинате, задумываться не стал и отправился на защиту Родины. Всё это время за Романомсохраняется его рабочее место. В семье 2 детей. Р. Пискунов был ранен, но вернулся на фронт. Сейчасвместе с земляками он находится в Запорожской области, а супруга собирает гуманитарные грузы.Ольга говорит, что волонтёрская работа доставляет радость. Вместе с ней помогают воинам волонтёрыотделения Союза женщин Балтайского района Екатерина Калинина и Алла Шахян.Фестивальные мероприятия продолжились в концертном зале Районного дома культуры. Здесьсостоялся праздник в поддержку земляков-участников СВО и волонтёров Саратовской области. Передначалом события жители села побывали на 24 очном экспонировании народной мультимедийнойгалереи «Портреты Саратовских героев СВО». На экране зрители увидели более 800 снимков нашихсовременных героев. Во время торжественной части мероприятия родителям местных волонтёровНиколая Гущина и Сергея Иконникова были переданы медали «За содействие СВО». Неравнодушныемолодые люди неоднократно участвовали в сборе средств для нужд 250 полка особого назначения,также собирали средства для мотострелкового подразделения, находящегося на Запорожскомнаправлении, для бойцов 72-ой бригады. На эти деньги были приобретены станции спутниковогоинтернета, средства связи, наблюдения, обнаружения, автомобиль УАЗ и другое необходимое фронту.Сейчас Николай и Сергей с очередным гуманитарным грузом вновь в зоне СВО. Сотрудники ипосетители Музея краеведения Балтайского района вручили благодарственное письмо маме героическипогибшего участника специальной военной операции Алексея Красильникова Татьяне. Женщинапомогала материально в организации и открытии выставки, посвящённой СВО. «Телемост Саратовскаяобласть-Донбасс» соединил Балтай с земляками, находящимися на фронте. Воины благодарили заподдержку и помощь, передавали приветы своим семьям и заверили: «Победа будет за нами!» На сценесвоими выступлениями военнослужащих поддержали саратовские артисты и местные юные таланты.После завершения праздника в холле РДК состоялась акция «Благодарность героям». Жители Балтаязаписывали видеопослания воинам-освободителям.Марафон выездов агит-бригад проекта «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена»продолжается. 31 октября мероприятия состоятся р. п. Лысые Горы. Концерт в честь земляков-участников специальной военной операции и волонтёров Саратовской области пройдёт сегодня, в 14:30 вРайонном доме культуры (пл. 50 лет Октября, 1). Вход свободный.