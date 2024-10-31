На Фестивале героев прошли встречи с участниками СВО
Очередной выезд агит-бригады проекта «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена» прошёл 29
октября в селе Балтай.
В рамках фестивального дня состоялись встреча с участниками СВО, родственниками защитников
Родины, волонтёрами, которые помогают фронту, и праздничный концерт в честь воинов-земляков,
отстаивающих интересы России.
Встречу с жителями Балтая и Балтайского района в картинной галерее краеведческого музея села
открыли руководитель проекта «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена» Леонид Ермолаев,
руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции
«Защитники Отечества» по Саратовской области Денис Белоусов, Глава муниципального района
Евгений Бенькович. Они поблагодарили воинов за мужество и стойкость, пожелали близким героев
терпения, веры в скорую встречу, отметили важность информации из первых уст участников СВО и их
родных.
Первыми собеседниками команды проекта, журналистов, блогеров были защитник Отечества Рустам
Маткабиров, его супруга Диляра и сын Тимур. Рустам стал участником СВО в рамках частичной
мобилизации в октябре 2022 года, но история эта необычная и говорит об ответственности, мужском
характере нашего героя. Повестку получил его старший сын, в тот момент с супругой они ждали
ребёнка. Рустам как глава семьи принял решение отправиться на СВО вместо сына. В мирной жизни Р.
Маткабиров строитель, вместе с Дилярой уже 30 лет, у них 5 детей и 3 внука. Супруга рассказала, что 2
года назад был очень непростой выбор, не хотелось отпускать ни сына, ни мужа, сейчас смирились с
этим. Семья всегда жила обычной жизнью. Рустам рос, как все советские дети, мечтал стать то
лётчиком, то космонавтом, то пожарным. В детстве будущий воин увлекался филателией. Тимур
говорит, что папа для него пример во всём. Военнослужащий и его младший сын любят манты. Диляра
всегда готовит это блюдо, когда Рустам приходит в отпуск. Он скучает по семье, по дому, по родным
местам. Когда Р. Маткабиров на фронте, выходить на связь с близкими получается в зависимости от
обстановки, а сейчас наш собеседник в отпуске.
Участник СВО Алексей Удельнов очень буднично рассказывает, каким образом он попал в зону
специальной операции: «Как всем, повестку прислали, значит, теперь надо на благо Родины
поработать.» Военнослужащий пришёл на встречу с женой Ириной. Алексей механизатор, сколько себя
помнит – работает, с 7 класса вместе с отцом на тракторе, уже к концу учёбы в школе получал хорошую
зарплату. Сейчас воин в отпуске, занимается домашними делами и высыпается. На фронте он рядовой,
специальность у него ответственная. Алексей хочет скорее вернуться к мирной жизни, к своей
профессии, жене, дочери и сыну.
Рассказали свои истории супруги участников СВО Светлана Баранова (жена Дмитрия Мусатова), Юлия
(жена Михаила Васильева) и Оксана Меркулова (жена Александра Кузьмина). Дмитрий сам добился
своей мобилизации, 3 раза ходил в военкомат, супруга говорит, что перечить ему бесполезно,
обязательно настоит на своём. Сейчас он командир отделения, младший сержант. Дома вместе с женой
его ждёт дочь. Михаил и Александр – контрактники. Михаил тоже очень настойчивый, поставил жену
перед фактом, что отправляется на фронт. В семье двое детей (дочь и сын). А. Кузьмин начинал службу
в ЧВК «Вагнер», имеет боевые награды, воевал в Артёмовске, был ранен. Он сирота, в СВО вместе с
ним участвовали два брата, один (Сергей) погиб. Сослуживцы Александра рассказывали его супруге,
что воин очень смелый. Военнослужащий является штурмовиком. В Балтае бойца очень ждут дочь и
жена.
Вдова участника специальной военной операции Алексея Егишева Рушание со слезами вспоминала о
супруге, который погиб в июле нынешнего года. Его призвали в рамках частичной мобилизации в
октябре 2022 года. Несмотря на то, что в семье было 3 детей, Алексей сам решил отправиться на фронт,
жену и близких, которые его отговаривали, не послушал. В этом году воин должен был
демобилизоваться, но погиб за несколько дней до возвращения домой. Однополчане хвалили Алексея
за храбрость, самоотверженность, он старался беречь сослуживцев, всегда был впереди. А. Егишев во
время СВО стал командиром взвода. На встречу вместе с вдовой пришёл старший сын
военнослужащего Александр. После гибели современного героя останется 5 наследников, сейчас
Рушание ожидает появления на свет двойни.
Ольга Пискунова – Председатель районного Женского совета, волонтёр, активно помогает фронту,
супруга участника СВО. Роман Пискунов был мобилизован 2 года назад, тогда он работал на
мясокомбинате, задумываться не стал и отправился на защиту Родины. Всё это время за Романом
сохраняется его рабочее место. В семье 2 детей. Р. Пискунов был ранен, но вернулся на фронт. Сейчас
вместе с земляками он находится в Запорожской области, а супруга собирает гуманитарные грузы.
Ольга говорит, что волонтёрская работа доставляет радость. Вместе с ней помогают воинам волонтёры
отделения Союза женщин Балтайского района Екатерина Калинина и Алла Шахян.
Фестивальные мероприятия продолжились в концертном зале Районного дома культуры. Здесь
состоялся праздник в поддержку земляков-участников СВО и волонтёров Саратовской области. Перед
началом события жители села побывали на 24 очном экспонировании народной мультимедийной
галереи «Портреты Саратовских героев СВО». На экране зрители увидели более 800 снимков наших
современных героев. Во время торжественной части мероприятия родителям местных волонтёров
Николая Гущина и Сергея Иконникова были переданы медали «За содействие СВО». Неравнодушные
молодые люди неоднократно участвовали в сборе средств для нужд 250 полка особого назначения,
также собирали средства для мотострелкового подразделения, находящегося на Запорожском
направлении, для бойцов 72-ой бригады. На эти деньги были приобретены станции спутникового
интернета, средства связи, наблюдения, обнаружения, автомобиль УАЗ и другое необходимое фронту.
Сейчас Николай и Сергей с очередным гуманитарным грузом вновь в зоне СВО. Сотрудники и
посетители Музея краеведения Балтайского района вручили благодарственное письмо маме героически
погибшего участника специальной военной операции Алексея Красильникова Татьяне. Женщина
помогала материально в организации и открытии выставки, посвящённой СВО. «Телемост Саратовская
область-Донбасс» соединил Балтай с земляками, находящимися на фронте. Воины благодарили за
поддержку и помощь, передавали приветы своим семьям и заверили: «Победа будет за нами!» На сцене
своими выступлениями военнослужащих поддержали саратовские артисты и местные юные таланты.
После завершения праздника в холле РДК состоялась акция «Благодарность героям». Жители Балтая
записывали видеопослания воинам-освободителям.
Марафон выездов агит-бригад проекта «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена»
продолжается. 31 октября мероприятия состоятся р. п. Лысые Горы. Концерт в честь земляков-
участников специальной военной операции и волонтёров Саратовской области пройдёт сегодня, в 14:30 в
Районном доме культуры (пл. 50 лет Октября, 1). Вход свободный.
октября в селе Балтай.
В рамках фестивального дня состоялись встреча с участниками СВО, родственниками защитников
Родины, волонтёрами, которые помогают фронту, и праздничный концерт в честь воинов-земляков,
отстаивающих интересы России.
Встречу с жителями Балтая и Балтайского района в картинной галерее краеведческого музея села
открыли руководитель проекта «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена» Леонид Ермолаев,
руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции
«Защитники Отечества» по Саратовской области Денис Белоусов, Глава муниципального района
Евгений Бенькович. Они поблагодарили воинов за мужество и стойкость, пожелали близким героев
терпения, веры в скорую встречу, отметили важность информации из первых уст участников СВО и их
родных.
Первыми собеседниками команды проекта, журналистов, блогеров были защитник Отечества Рустам
Маткабиров, его супруга Диляра и сын Тимур. Рустам стал участником СВО в рамках частичной
мобилизации в октябре 2022 года, но история эта необычная и говорит об ответственности, мужском
характере нашего героя. Повестку получил его старший сын, в тот момент с супругой они ждали
ребёнка. Рустам как глава семьи принял решение отправиться на СВО вместо сына. В мирной жизни Р.
Маткабиров строитель, вместе с Дилярой уже 30 лет, у них 5 детей и 3 внука. Супруга рассказала, что 2
года назад был очень непростой выбор, не хотелось отпускать ни сына, ни мужа, сейчас смирились с
этим. Семья всегда жила обычной жизнью. Рустам рос, как все советские дети, мечтал стать то
лётчиком, то космонавтом, то пожарным. В детстве будущий воин увлекался филателией. Тимур
говорит, что папа для него пример во всём. Военнослужащий и его младший сын любят манты. Диляра
всегда готовит это блюдо, когда Рустам приходит в отпуск. Он скучает по семье, по дому, по родным
местам. Когда Р. Маткабиров на фронте, выходить на связь с близкими получается в зависимости от
обстановки, а сейчас наш собеседник в отпуске.
Участник СВО Алексей Удельнов очень буднично рассказывает, каким образом он попал в зону
специальной операции: «Как всем, повестку прислали, значит, теперь надо на благо Родины
поработать.» Военнослужащий пришёл на встречу с женой Ириной. Алексей механизатор, сколько себя
помнит – работает, с 7 класса вместе с отцом на тракторе, уже к концу учёбы в школе получал хорошую
зарплату. Сейчас воин в отпуске, занимается домашними делами и высыпается. На фронте он рядовой,
специальность у него ответственная. Алексей хочет скорее вернуться к мирной жизни, к своей
профессии, жене, дочери и сыну.
Рассказали свои истории супруги участников СВО Светлана Баранова (жена Дмитрия Мусатова), Юлия
(жена Михаила Васильева) и Оксана Меркулова (жена Александра Кузьмина). Дмитрий сам добился
своей мобилизации, 3 раза ходил в военкомат, супруга говорит, что перечить ему бесполезно,
обязательно настоит на своём. Сейчас он командир отделения, младший сержант. Дома вместе с женой
его ждёт дочь. Михаил и Александр – контрактники. Михаил тоже очень настойчивый, поставил жену
перед фактом, что отправляется на фронт. В семье двое детей (дочь и сын). А. Кузьмин начинал службу
в ЧВК «Вагнер», имеет боевые награды, воевал в Артёмовске, был ранен. Он сирота, в СВО вместе с
ним участвовали два брата, один (Сергей) погиб. Сослуживцы Александра рассказывали его супруге,
что воин очень смелый. Военнослужащий является штурмовиком. В Балтае бойца очень ждут дочь и
жена.
Вдова участника специальной военной операции Алексея Егишева Рушание со слезами вспоминала о
супруге, который погиб в июле нынешнего года. Его призвали в рамках частичной мобилизации в
октябре 2022 года. Несмотря на то, что в семье было 3 детей, Алексей сам решил отправиться на фронт,
жену и близких, которые его отговаривали, не послушал. В этом году воин должен был
демобилизоваться, но погиб за несколько дней до возвращения домой. Однополчане хвалили Алексея
за храбрость, самоотверженность, он старался беречь сослуживцев, всегда был впереди. А. Егишев во
время СВО стал командиром взвода. На встречу вместе с вдовой пришёл старший сын
военнослужащего Александр. После гибели современного героя останется 5 наследников, сейчас
Рушание ожидает появления на свет двойни.
Ольга Пискунова – Председатель районного Женского совета, волонтёр, активно помогает фронту,
супруга участника СВО. Роман Пискунов был мобилизован 2 года назад, тогда он работал на
мясокомбинате, задумываться не стал и отправился на защиту Родины. Всё это время за Романом
сохраняется его рабочее место. В семье 2 детей. Р. Пискунов был ранен, но вернулся на фронт. Сейчас
вместе с земляками он находится в Запорожской области, а супруга собирает гуманитарные грузы.
Ольга говорит, что волонтёрская работа доставляет радость. Вместе с ней помогают воинам волонтёры
отделения Союза женщин Балтайского района Екатерина Калинина и Алла Шахян.
Фестивальные мероприятия продолжились в концертном зале Районного дома культуры. Здесь
состоялся праздник в поддержку земляков-участников СВО и волонтёров Саратовской области. Перед
началом события жители села побывали на 24 очном экспонировании народной мультимедийной
галереи «Портреты Саратовских героев СВО». На экране зрители увидели более 800 снимков наших
современных героев. Во время торжественной части мероприятия родителям местных волонтёров
Николая Гущина и Сергея Иконникова были переданы медали «За содействие СВО». Неравнодушные
молодые люди неоднократно участвовали в сборе средств для нужд 250 полка особого назначения,
также собирали средства для мотострелкового подразделения, находящегося на Запорожском
направлении, для бойцов 72-ой бригады. На эти деньги были приобретены станции спутникового
интернета, средства связи, наблюдения, обнаружения, автомобиль УАЗ и другое необходимое фронту.
Сейчас Николай и Сергей с очередным гуманитарным грузом вновь в зоне СВО. Сотрудники и
посетители Музея краеведения Балтайского района вручили благодарственное письмо маме героически
погибшего участника специальной военной операции Алексея Красильникова Татьяне. Женщина
помогала материально в организации и открытии выставки, посвящённой СВО. «Телемост Саратовская
область-Донбасс» соединил Балтай с земляками, находящимися на фронте. Воины благодарили за
поддержку и помощь, передавали приветы своим семьям и заверили: «Победа будет за нами!» На сцене
своими выступлениями военнослужащих поддержали саратовские артисты и местные юные таланты.
После завершения праздника в холле РДК состоялась акция «Благодарность героям». Жители Балтая
записывали видеопослания воинам-освободителям.
Марафон выездов агит-бригад проекта «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена»
продолжается. 31 октября мероприятия состоятся р. п. Лысые Горы. Концерт в честь земляков-
участников специальной военной операции и волонтёров Саратовской области пройдёт сегодня, в 14:30 в
Районном доме культуры (пл. 50 лет Октября, 1). Вход свободный.