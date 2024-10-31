Региональная программа по ремонту 50 домов культуры в 2024 году выполнена на 100%

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В 2024 году в Саратовской области успешно завершилась реализация масштабного проекта по восстановлению домов культуры в рамках региональной программы «Культура Саратовской области».Проект был инициирован председателем Государственной думы В. В. Володиным, и с 2021 года в Саратовской области ежегодно ремонтируют 50 домов культуры. Благодаря решению главы региона Романа Бусаргина, программа была продлена и в текущем году.На сегодняшний день региональная программа выполнена на 100%. В октябре состоялось торжественное открытие домов культуры в селе Полеводинский Духовницкого района, районном доме культуры Хвалынского района, селе Песчанка Самойловского района и селе Сокорная Балка Ершовского района.На ремонт 50 домов культуры в 39 муниципальных районах, включая город Саратов, из областного бюджета было выделено 74 миллиона рублей, — сообщила министр культуры Наталия Щелканова. — В каждом из них были проведены работы по обновлению кровли и внутренних помещений: потолков, полов, стен, инженерных систем.Как и в предыдущие годы, основу проекта составили ремонты в сельских домах культуры в отдалённых посёлках и крупных объектах в Саратове, Энгельсе, Шиханах, Хвалынске и Романовском районе.