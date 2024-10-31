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В Саратове отметили 20-летие казачьего образования

Новости / Статьи
В Саратове отметили 20-летие казачьего образования


В Саратове состоялась X межрегиональная научно-практическая конференция «Казачье образование в регионах: проблемы и перспективы». Мероприятие было организовано на площадке средней общеобразовательной школы №43 им. В.Ф. Маргелова и приурочено к 20-летию со дня открытия в областном центре первых казачьих классов.

В Саратове отметили 20-летие казачьего образования

Конференция состоялась в рамках Плана мероприятий по реализации в 2024-2026 годах Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года на территории Саратовской области.

Поделиться опытом и видением совершенствования системы непрерывного казачьего образования и развития межрегиональных связей собрались представители Правительства области, Волжского войскового казачьего общества, Окружного казачьего общества области, Ульяновской, Самарской, Пензенской областей, Краснодарского края, а также преподаватели из дошкольных и общеобразовательных учреждений области.

В Саратове отметили 20-летие казачьего образования

Для участников конференции областной универсальной научной библиотекой была подготовлена выставка «Казачество в России: история и традиции», развернута творческая мастерская, а также представлена казачья атрибутика.

Открыл пленарное заседание атаман Окружного казачьего общества области, участник специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества, член Общественной палаты Саратовской области Андрей Фетисов.

В Саратове отметили 20-летие казачьего образования

Выступая с приветственным словом, министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина отметила:
«Именно в средней школе №43 Саратова ровно 20 лет назад были открыты первые казачьи классы в нашей области. В настоящее время учебная и внеурочная деятельность сложилась в систему, целью которой является формирование духовных ценностей и жизненных приоритетов личности, приобщение к здоровому образу жизни и самобытной казачьей культуре. Сегодня в области действуют уже более 20 общеобразовательных организаций и 100 казачьих классов, с общей численностью обучающихся более 2 тысяч школьников».

В Саратове отметили 20-летие казачьего образования

За многолетний добросовестный труд в деле гражданско-патриотического и духовно нравственного воспитания молодежи на основе казачьих традиций Наталья Трошина вручила Благодарственные письма Губернатора области, а также Благодарственное письмо министерства внутренней политики и общественных отношений области педагогам из г. Саратова, Татищевского и Марксовского муниципальных районов.

Заместитель войскового атамана по работе с молодежью, подъесаул Максим Маскаков зачитал приветственный адрес от атамана Волжского войскового казачьего общества, а также вручил нагрудный крест Всероссийского казачьего общества II степени, Благодарственное письмо и медаль «За отличие II степени» Волжского войскового казачьего общества членам Окружного казачьего общества области.

После пленарного заседания участники конференции обсудили вопросы развития дошкольного, общеобразовательного, патриотического и духовно-нравственного воспитания на трех секционных площадках.

В Саратове отметили 20-летие казачьего образования

Все участники конференции получили сертификат за участие в мероприятии. По итогам проведения межрегиональной научно-практической конференции составлена итоговая резолюция, которая будет направлена в исполнительные органы и органы местного самоуправления для использования в работе.

В Саратове отметили 20-летие казачьего образования

Конференция состоялась в рамках реализации проекта «Казаком быть - Родине служить!», ставшего победителем областного конкурса грантов 2024 года, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области.