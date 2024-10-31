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Саратовским предпринимателям помогут в развитии бизнеса

Новости
Саратовским предпринимателям помогут в развитии бизнеса




Саратовские предприниматели могут стать участниками обучающей программы «Школа предпринимательства». Мероприятие пройдет 2-6 декабря. Участники научатся развивать и масштабировать бизнес, сообщили в областном минэкономразвития.

Программа проводится Центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, при поддержке минэкономразвития области.

В рамках мероприятия будет проведена диагностика бизнеса участников, исследован рынок, конкуренты и клиенты.

Также будут рассмотрены темы:

- Ключевые шаги клиента;

- Команда и управленческая структура;

- Маркетинг;

- Меры поддержки бизнеса;

- Дорожная карта развития бизнеса.

Обучение будет проводиться в очном формате со 2 по 6 декабря с 10:00 до 16:00 по адресу: г.Саратов, ул.Краевая, 85.


Регистрация по ссылке: https://goo.su/k9RBnuB.