В День народного единства пройдет акция «Ночь искусств»

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Саратовский Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на Всероссийскую культурно-образовательную акцию «Ночь искусств». Мероприятия акции будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет».В программе Исторического парка:11:00 — 20:00 — День открытых дверей. Бесплатные билеты на выставки «Рюриковичи», «Романовы», «Укек: старый город — новые открытия».18:00 — 19:00 — Кинопоказ «Россия в деле» (12+). Документальный сериал Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее» о настоящих профессионалах. Вход свободный. Встреча в конференц-зале на втором этаже.По предварительной записи:Мероприятие «От археологических находок до интересных фактов», на котором можно будет увидеть находки саратовских археологов и создать авторский значок.Арт-терапевтические мастер-классы «Медовая свеча». История свечи, магические свойства, аромат. Предварительная запись обязательна.Мастер-классы по созданию аромасаше. История саше из воска, ароматические масла. Предварительная запись обязательна.Также можно увидеть: