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В День народного единства пройдет акция «Ночь искусств»

Новости
В День народного единства пройдет акция «Ночь искусств»


Саратовский Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на Всероссийскую культурно-образовательную акцию «Ночь искусств». Мероприятия акции будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет».

В программе Исторического парка:

11:00 — 20:00 — День открытых дверей. Бесплатные билеты на выставки «Рюриковичи», «Романовы», «Укек: старый город — новые открытия».

18:00 — 19:00 — Кинопоказ «Россия в деле» (12+). Документальный сериал Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее» о настоящих профессионалах. Вход свободный. Встреча в конференц-зале на втором этаже.

По предварительной записи:

Мероприятие «От археологических находок до интересных фактов», на котором можно будет увидеть находки саратовских археологов и создать авторский значок.

Арт-терапевтические мастер-классы «Медовая свеча». История свечи, магические свойства, аромат. Предварительная запись обязательна.

Мастер-классы по созданию аромасаше. История саше из воска, ароматические масла. Предварительная запись обязательна.

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