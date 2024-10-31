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Состоится вечер памяти в честь Сергея Пускепалиса

Новости / Культура
Состоится вечер памяти в честь Сергея Пускепалиса


31 октября в 15:00 Фестивальный центр в партнёрстве с театром юного зрителя им. Ю.П. Киселёва приглашает на видеопоказ и обсуждение спектакля «Приключения Солнышкина», поставленного Сергеем Пускепалисом в тюзе в 2015 году по его любимой книге писателя Виталия Коржикова «Весёлое мореплавание Солнышкина». Пьесу по просьбе режиссёра написал его друг, саратовец, знаменитый писатель Алексей Слаповский.

 Состоится вечер памяти в честь Сергея Пускепалиса


Во встрече примут участие актёры, юные зрители, на экране появятся видеофрагменты спектакля, записанного Андреем Лапшиным, а также монолог Сергея Пускепалиса по поводу премьеры и воспоминания Арсения Кочедыкова, теперешнего студента ГИТИСа, а тогда мальчика, сыгравшего главную роль в спектакле.


Состоится вечер памяти в честь Сергея Пускепалиса

Показ проходит в рамках интерактивного проекта «Адреса Сергея Пускепалиса», реализуемого Фестивальным центром на средства гранта правительства Саратовской области.

Камерная сцена исторического здания тюза (Вольская, 83). Вход свободный.