 Состоится вечер памяти в честь Сергея Пускепалиса

просмотров: 151

31 октября в 15:00 Фестивальный центр в партнёрстве с театром юного зрителя им. Ю.П. Киселёва приглашает на видеопоказ и обсуждение спектакля «Приключения Солнышкина», поставленного Сергеем Пускепалисом в тюзе в 2015 году по его любимой книге писателя Виталия Коржикова «Весёлое мореплавание Солнышкина». Пьесу по просьбе режиссёра написал его друг, саратовец, знаменитый писатель Алексей Слаповский.Во встрече примут участие актёры, юные зрители, на экране появятся видеофрагменты спектакля, записанного Андреем Лапшиным, а также монолог Сергея Пускепалиса по поводу премьеры и воспоминания Арсения Кочедыкова, теперешнего студента ГИТИСа, а тогда мальчика, сыгравшего главную роль в спектакле.Показ проходит в рамках интерактивного проекта «Адреса Сергея Пускепалиса», реализуемого Фестивальным центром на средства гранта правительства Саратовской области.Камерная сцена исторического здания тюза (Вольская, 83). Вход свободный.