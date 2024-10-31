Для территории Летного городка Энгельса разработают концепцию развития и благоустройства

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Цель встречи - разработка концепции благоустройства территории Летного городка со всей необходимой инфраструктурой. В границах микрорайона в настоящее время проходит масштабный снос аварийных, расселенных жилых домов, благодаря чему высвобождается значительная территория, требующая дальнейшего развития.«Совместно с преподавателями института УРБАС СГТУ им. Гагарина Ю.А. мы приняли решение - совместно со студентами разработать концепцию развития микрорайона Энгельс-1 в рамках Национального студенческого конкурса «Благоустрой!». Для предпроектного анализа территории и дальнейшего соучаствующего проектирования провели встречу с общественным советом микрорайона. Мнения на тему развития Летного городка, высказанные жителями, разнятся. В первую очередь перед студентами стоит задача выполнить четкое функциональное зонирование. В дальнейшем предложим несколько вариантов, но наша основная цель - это благоустройство, так как проектирование будет осуществляться в рамках конкурса, посвященного именно благоустройству территорий. Важно прочувствовать уникальную историю места и создать многогранное пространство, которое будет отвечать запросам и интересам жителей разных возрастов. Задача сложная, но тем и интересная. Встречи будут продолжены. В следующий раз встретимся во второй половине ноября», - рассказала главный архитектор области Анастасия Пузанова.