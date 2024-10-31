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Боец из Саратовской области награжден за воинскую доблесть

Новости
Боец из Саратовской области награжден за воинскую доблесть




Участник специальной военной операции из Питерского района Саратовской области удостоен награды Министерства обороны РФ.

Боец с позывным «Мороз» за образцовое исполнение служебных задач, смелость и решительность отмечен медалью «За воинскую доблесть» 2-й степени, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Живайкин.

«Исполняя обязанности внештатного оператора беспилотного летательного аппарата, неоднократно осуществлял видеоперехват FPV-дронов противника во время их атак на рубеж обороны подразделения, технику и инженерные сооружения. Корректировал отражение атак вражеских БПЛА, сообщал о направлении их движения, местонахождении, корректировал огонь по технике врага, чем содействовал ее уничтожению. Своим высоким профессионализмом, выучкой и смелостью помог выполнить поставленные боевые задачи подразделения», - рассказал чиновник.