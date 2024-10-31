Боец из Саратовской области награжден за воинскую доблесть

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Участник специальной военной операции из Питерского района Саратовской области удостоен награды Министерства обороны РФ.Боец с позывным «Мороз» за образцовое исполнение служебных задач, смелость и решительность отмечен медалью «За воинскую доблесть» 2-й степени, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Живайкин.«Исполняя обязанности внештатного оператора беспилотного летательного аппарата, неоднократно осуществлял видеоперехват FPV-дронов противника во время их атак на рубеж обороны подразделения, технику и инженерные сооружения. Корректировал отражение атак вражеских БПЛА, сообщал о направлении их движения, местонахождении, корректировал огонь по технике врага, чем содействовал ее уничтожению. Своим высоким профессионализмом, выучкой и смелостью помог выполнить поставленные боевые задачи подразделения», - рассказал чиновник.