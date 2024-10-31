31 октября 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:09 | 30 октября
Региональная программа по ремонту 50 домов культуры в 2024 году выполнена на 100%
20:08 | 30 октября
Регион одним из первых начал проведение медицинского тестирования подростков на употребление наркотиков
20:02 | 30 октября
В Саратове отметили 20-летие казачьего образования
19:56 | 30 октября
Саратовским предпринимателям помогут в развитии бизнеса
15:00 | 30 октября
В День народного единства пройдет акция «Ночь искусств»
14:00 | 30 октября
Состоится вечер памяти в честь Сергея Пускепалиса
12:32 | 30 октября
Для территории Летного городка Энгельса разработают концепцию развития и благоустройства
12:00 | 30 октября
Боец из Саратовской области награжден за воинскую доблесть
11:06 | 30 октября
Уникальные особенности памятника защитникам саратовского неба установили специалисты
11:02 | 30 октября
В российских школах стартовала единая детская культурно-просветительская акция Фонда «Ноосфера» Елены Батуриной
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Уникальные особенности памятника защитникам саратовского неба установили специалисты

Новости
Уникальные особенности памятника защитникам саратовского неба установили специалисты


Комитет культурного наследия утвердил предмет охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Памятник «Защитникам саратовского неба», на месте расположения батареи 720-го зенитно-артиллерийского полка». Он находится в Саратове (ул. Чернышевского, 4).

По информации историков, памятник был открыт в 1983 году. Он установлен в знак признательности наших земляков часовым неба, защищавшим его от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. На постаменте благодарные саратовцы тогда установили надпись: «Здесь в годы войны стояла одна из зенитных батарей, геройски погибшая в бою за наш город». К 9 мая 1985 года памятник реконструировали. А в 1990 годы благоустроили территорию рядом: устроили дорожки, выложили тротуарную плитку, высадили деревья и кустарники.

Предметом охраны признано местоположение, габариты, объемно-планировочная композиция памятника. Также уникальной особенностью объекта является зенитная пушка 52-К на постаменте. Кроме того, сохранились надписи мраморной плиткой «1941», «1945». На постаменте также находится мраморная табличка со списком погибших воинов 720 зенитно-артиллерийского полка, металлическая табличка с надписью: «Защитникам саратовского неба 1941-1945».