Уникальные особенности памятника защитникам саратовского неба установили специалисты

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Комитет культурного наследия утвердил предмет охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Памятник «Защитникам саратовского неба», на месте расположения батареи 720-го зенитно-артиллерийского полка». Он находится в Саратове (ул. Чернышевского, 4).По информации историков, памятник был открыт в 1983 году. Он установлен в знак признательности наших земляков часовым неба, защищавшим его от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. На постаменте благодарные саратовцы тогда установили надпись: «Здесь в годы войны стояла одна из зенитных батарей, геройски погибшая в бою за наш город». К 9 мая 1985 года памятник реконструировали. А в 1990 годы благоустроили территорию рядом: устроили дорожки, выложили тротуарную плитку, высадили деревья и кустарники.Предметом охраны признано местоположение, габариты, объемно-планировочная композиция памятника. Также уникальной особенностью объекта является зенитная пушка 52-К на постаменте. Кроме того, сохранились надписи мраморной плиткой «1941», «1945». На постаменте также находится мраморная табличка со списком погибших воинов 720 зенитно-артиллерийского полка, металлическая табличка с надписью: «Защитникам саратовского неба 1941-1945».