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В Саратове в ходе рейда ловили мигрантов-уклонистов

Новости
В Саратове в ходе рейда ловили мигрантов-уклонистов




29 октября в Саратове прошел очередной межведомственный рейд по выявлению незаконных мигрантов и бывших иностранцев, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учет.

В нем приняли участие сотрудники Военного следственного отдела СК РФ по Саратовскому гарнизону, представители военной комендатуры, военного комиссариата Ленинского и Гагаринского районов Саратова, 151-й военной автоинспекции, региональных ГУ МВД и ГИБДД.

В ходе масштабного рейда выявлено порядка двух десятков бывших мигрантов, уклоняющихся от исполнения воинского долга. Уклонистам вручили повестки, а также сопроводили в районные военкоматы для постановки на воинский учёт.

Как сообщили военные следователи, в ходе рейда «новым россиянам» также были разъяснены условия для заключения контрактов о прохождении военной службы и полагающиеся в связи с этим денежные выплаты и льготы.

Ряд лиц изъявили желание заключить контракт с Минобороны для участия в Специальной военной операции. Данные граждане были направлены в пункт отбора на военную службу по контракту.

Подобные рейды будут проводиться в будущем на регулярной основе. При этом с целью повышениях их эффективности военные следователи планируют привлекать не только сотрудников силовых ведомств и работников военных комиссариатов, но и иных государственных учреждений.