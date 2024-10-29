Саратовская компания поставит материалы для строительства дорог в Таджикистан

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Компании региона приняли участие в бизнес-миссии в Республику Таджикистан. Ее целью являлось развитие торгово-экономических связей между предпринимателями Саратовской области и Таджикистана.Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».Компании региона провели переговоры с потенциальными партнерами, презентовали продукцию, посетили предприятия Таджикистана.Также была организована встреча в Торговом представительстве РФ в Республике Таджикистан. Участникам бизнес-миссии рассказали про особенности выхода на рынок Республики, экспортные ниши, преференции. Торгпредство заявило о готовности активно содействовать сотрудничеству между компаниями Саратовской области и Таджикистана.Также прошла встреча с руководством Ассоциации застройщиков Таджикистана.По итогам переговоров достигнуты первые договоренности.Таджикистанская компания заинтересовалась проектными решениями по обеззараживанию воды региональной компании, которая занимается оптовой продажей производственного электротехнического оборудования. Будут направлены коммерческие предложения.Региональный производитель геосинтетических материалов и компания Таджикистана, которая ведет деятельность по строительству инженерных объектов, также нацелены на сотрудничество. Таджикистанское предприятие составит список продукции и сделает запрос саратовскому партнеру для детального обсуждения условий поставок.