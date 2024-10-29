В Саратовской области создан первый в России инжектор тяжелого класса

просмотров: 144

Саратовская область стала пионером в разработке инжектора тяжелого класса для нефтегазодобывающей отрасли. Специалисты инженерно-технического центра компании «ФракДжет-Волга» создали оборудование с тянущим усилием 63 тонны, что значительно превысило возможности имевшихся на российском рынке установок (максимум 45 тонн).Инжекторы применяют для спуска в скважину или подъема установки гибких насосно-компрессорных труб. Решение саратовских инженеров позволит работать с более сложными скважинами, в том числе с протяженными горизонтами (более 1500 метров) и нестандартной геометрией ствола. Для таких скважин требуется использование гибких насосно-компрессорных труб большего диаметра (60,3 и 66,7 мм), что требует от инжектора повышенной грузоподъемности.По данным компании, новое оборудование позволит проводить более сложные операции на скважинах, открывая доступ к ранее недостижимым запасам углеводородов и. Повышение мощности инжектора - шаг к освоению труднодоступных месторождений для стабильной добычи нефти и газа.