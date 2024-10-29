В регионе туризм будет развиваться в рамках федерального проекта «Большая Волга»

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Заместитель министра культуры Саратовской области Константин Сергеев принял участие в стратегической сессии, посвящённой разработке федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования макротерритории «Большая Волга».Проект «Большая Волга» представляет собой пространственную стратегию развития туристической отрасли 13 регионов России как единой туристической макротерритории, объединённой вокруг великой русской реки Волги. В проект входят Республики Марий Эл, Татарстан, Чувашская Республика, Астраханская, Волгоградская, Ивановская, Костромская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская и Ярославская области.Турсхема определяет уникальные туристические предложения для каждого региона макротерритории, устанавливает цели развития туризма до 2030 года и оценивает объём инфраструктурных мероприятий. Создание таких пространственных стратегий на уровне макрорегионов является частью национального проекта Президента Владимира Путина «Туризм и индустрия гостеприимства».Проект будет представлен в правительстве России в 2025 году. На встрече ООО «ПроГород» были представлены комплексные проектные предложения по развитию территорий.Константин Сергеев рассказал, что совместно с коллегами из других регионов проанализировали предложенные решения с учётом имеющихся ресурсов и предпосылок развития. По результатам проведения стратегической сессии совместно с государственной корпорацией ВЭБ.РФ был сформулирован перечень мер поддержки, механизмов реализации и вариантов имплементации проектных предложений. В декабре 2024 года компания «ПроГород» представит полноценную схему развития туризма на территории 13 регионов. Это будет не итоговый вариант.- Обязательно проведём публичные обсуждения с туристической отраслью результата годовой работы по «Большой Волге» и внесём наши коррективы, - подчеркнул замминистра.