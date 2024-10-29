На региональный уровень планируется забрать несколько мостов в Саратове

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Как отметил губернатор Роман Бусаргин, это необходимо, чтобы привести в порядок сооружения, которые нуждаются в ремонте, так как муниципалитет не сможет самостоятельно решить этот вопрос.Глава региона напомнил, что три важных для транспортной инфраструктуры объекта уже были отремонтированы: мост через Глебучев овраг, путепровод на улице Орджоникидзе, путепровод со стороны Алтынной горы (завершен первый этап, что позволило полностью открыть движение).В настоящий момент готовятся документы на передачу области двух мостовых сооружений - рядом с микрорайоном «Радуга» и на улице Буровая. После завершения всех процедур начнется разработка проектно-сметной документации по их ремонту.«У нас в областном центре огромное количество мостов и путепроводов, которые находятся, на мой взгляд, в ненадлежащем состоянии. Поэтому, если там какие-то документальные и юридические вопросы не завершены, их надо завершить в срочном порядке. Мы должны 1-2 путепровода в областном центре реконструировать ежегодно», - подчеркнул Роман Бусаргин.