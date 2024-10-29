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На региональный уровень планируется забрать несколько мостов в Саратове

Новости
На региональный уровень планируется забрать несколько мостов в Саратове


Как отметил губернатор Роман Бусаргин, это необходимо, чтобы привести в порядок сооружения, которые нуждаются в ремонте, так как муниципалитет не сможет самостоятельно решить этот вопрос.

Глава региона напомнил, что три важных для транспортной инфраструктуры объекта уже были отремонтированы: мост через Глебучев овраг, путепровод на улице Орджоникидзе, путепровод со стороны Алтынной горы (завершен первый этап, что позволило полностью открыть движение).

В настоящий момент готовятся документы на передачу области двух мостовых сооружений - рядом с микрорайоном «Радуга» и на улице Буровая. После завершения всех процедур начнется разработка проектно-сметной документации по их ремонту.

«У нас в областном центре огромное количество мостов и путепроводов, которые находятся, на мой взгляд, в ненадлежащем состоянии. Поэтому, если там какие-то документальные и юридические вопросы не завершены, их надо завершить в срочном порядке. Мы должны 1-2 путепровода в областном центре реконструировать ежегодно», - подчеркнул Роман Бусаргин.