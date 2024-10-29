Более 1500 юных артистов из Саратовской области готовы стать участниками фестиваля Киновертикаль «Театральное Приволжье»

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До 15 ноября продолжается приём заявок на VI сезон фестиваля. Подано 124 заявки: 74 от детских и 50 от молодёжных коллективов. В проекте участвуют 35 муниципальных районов, 9 детских школ искусств, дворцы и дома культуры, общеобразовательные учреждения. В заявочной компании участвует свыше 1500 человек.Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой провёл областной конкурс театральных коллективов «Театральное Приволжье». Лучшие коллективы будут рекомендованы на региональный этап. Экспертное жюри возглавляет директор Саратовского театрального института Роман Сопко.- Фестиваль объединяет талантливых ребят, любящих театр. Конкурсные состязания помогают выйти на новый уровень мастерства, - рассказала министр культуры Наталия Щелканова. - В прошлом сезоне Саратовская область заняла лидирующие позиции по количеству заявок на фестиваль среди субъектов ПФО. Было получено более 170 заявок от 60 образовательных учреждений из 30 муниципальных районов, в заявочной кампании приняли участие свыше двух тысяч человек. Для продвижения фестиваля важно развивать тему патриотизма и включать в постановки народные песни и танцы. Будем учитывать это при подготовке спектаклей.Принять участие могут любительские детские (6–17 лет включительно) и молодёжные (18–35 лет включительно) коллективы из регионов ПФО. Подать заявку можно на сайте фестиваля «Театральноеприволжье.РФ».