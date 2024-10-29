29 октября 2024 ВТОРНИК
Новости
10:00 | 29 октября
Более 1500 юных артистов из Саратовской области готовы стать участниками фестиваля Киновертикаль «Театральное Приволжье»
09:08 | 29 октября
Саратовские медики примут участие в Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение»
21:10 | 28 октября
Конгресс «Новые правила роста»: сила доверия в центре внимания
20:41 | 28 октября
Казаки Окружного казачьего общества области отправятся в зону СВО
19:30 | 28 октября
Саратовского бойца Ельтая И. наградили медалью Суворова
13:08 | 28 октября
Профориентация от государства: как выбрать будущую профессию бесплатно?
12:00 | 28 октября
Социальный туризм привел пенсионеров Петровского района в историко-краеведческий музей
11:00 | 28 октября
100 молодых педагогов области пройдут «осеннюю школу» для совершенствования своих профессиональных навыков
10:00 | 28 октября
В регионе появилось новое приложение для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
09:57 | 28 октября
Начала свою работу бизнес-миссия саратовских компаний в Душанбе
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Более 1500 юных артистов из Саратовской области готовы стать участниками фестиваля Киновертикаль «Театральное Приволжье»

Новости
В Саратовской области активно идёт подготовка к региональному этапу VI Фестиваля детских и молодёжных коллективов «Театральное Приволжье». Фестиваль проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и стал долгожданным событием для юных актёров.

Более 1500 юных артистов из Саратовской области готовы стать участниками фестиваля Киновертикаль «Театральное Приволжье»


До 15 ноября продолжается приём заявок на VI сезон фестиваля. Подано 124 заявки: 74 от детских и 50 от молодёжных коллективов. В проекте участвуют 35 муниципальных районов, 9 детских школ искусств, дворцы и дома культуры, общеобразовательные учреждения. В заявочной компании участвует свыше 1500 человек.

Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой провёл областной конкурс театральных коллективов «Театральное Приволжье». Лучшие коллективы будут рекомендованы на региональный этап. Экспертное жюри возглавляет директор Саратовского театрального института Роман Сопко.

- Фестиваль объединяет талантливых ребят, любящих театр. Конкурсные состязания помогают выйти на новый уровень мастерства, - рассказала министр культуры Наталия Щелканова. - В прошлом сезоне Саратовская область заняла лидирующие позиции по количеству заявок на фестиваль среди субъектов ПФО. Было получено более 170 заявок от 60 образовательных учреждений из 30 муниципальных районов, в заявочной кампании приняли участие свыше двух тысяч человек. Для продвижения фестиваля важно развивать тему патриотизма и включать в постановки народные песни и танцы. Будем учитывать это при подготовке спектаклей.

Принять участие могут любительские детские (6–17 лет включительно) и молодёжные (18–35 лет включительно) коллективы из регионов ПФО. Подать заявку можно на сайте фестиваля «Театральноеприволжье.РФ».