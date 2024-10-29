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Казаки Окружного казачьего общества области отправятся в зону СВО
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Казаки Окружного казачьего общества области отправятся в зону СВО

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В Саратове прошла очередная отправка казаков Окружного казачьего общества Саратовской области в 15-й отдельный добровольческий батальон «Ермак», принимающий участие в специальной военной операции.
Казаки Окружного казачьего общества области отправятся в зону СВО

Перед отправкой казаки совершили молебен в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, а после состоялось торжественное построение.
С напутственным словом к казакам обратился атаман Округа , участник СВО , кавалер Ордена Мужества Андрей Фетисов .

Казаки Окружного казачьего общества области отправятся в зону СВО

От жителей области казакам были переданы тактические аптечки, теплые вещи, продукты длительного хранения, браслеты выживания.

Казаки Окружного казачьего общества области отправятся в зону СВО

В числе добровольцев на фронт ушел помощник Окружного атамана Волжского казачьего общества области, руководитель исполкома Всероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» по Саратовской области, член Общественной палаты Саратовской области Андрей Бердников.

После прохождения боевого слаживания казаки отправятся на линию соприкосновения с противником

Казаки Окружного казачьего общества области отправятся в зону СВО