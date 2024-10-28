Саратовского бойца Ельтая И. наградили медалью Суворова

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За личное мужество и отвагу в зоне боевых действий на СВО лейтенант из Татищева Ельтай И. Указом Президента РФ награждён медалью Суворова.В зону спецоперации Ельтай прибыл по частичной мобилизации. Был призван Ленинским военкоматом города Саратова в октябре 2022 года. Участвовал в освобождении населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики. Эвакуировал раненых и выносил погибших с поля боя.На прошлой неделе в саратовском музее СВО лейтенанту Ельтаю И. вручили членский билет «Боевого Братства».