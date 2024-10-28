Профориентация от государства: как выбрать будущую профессию бесплатно?

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Выбор будущей профессии для ребенка – важный этап, на который родители часто тратят тысячи рублей, оплачивая тесты и консультации коммерческих профориентологов. Разбираемся, как государственная профориентация помогает определиться с профессией и сэкономить семейный бюджет.На рынке профориентационных услуг, в среднем, стоимость одного профориентационного тестирования стоит от 3 000 до 7 000 рублей (в зависимости от возраста). А некоторые частные профориентологи просят 10-20 тысяч рублей за 2,5 часа консультации. Кому-то покажется, что одна встреча или тест ответят на все вопросы разом. Но не будем забывать: в период взросления ребенка его предпочтения по вопросу «кем я хочу стать» постоянно меняются. Поэтому важно обращаться к вопросу профориентации чаще. По мнению экспертов, регулярно проходить профориентационное ориентирование целесообразно, начиная с шестого класса. Сегодня специалисты продают курсы, рассчитанные на 2-3 месяца, по цене от 45 000 рублей, плюс за еще несколько тысяч можно заказать индивидуальную диагностику с учетом всех аспектов личности ребенка и его профессиональных интересов. При ежегодном прохождении таких курсов расходы на профориентацию могут составлять десятки и даже сотни тысяч рублей. А если ребенок в семье не один? Тогда сумма для родителей может стать просто неподъемной.В 2018 году в пилотном режиме был запущен первый в своем роде масштабный некоммерческий профориентационный проект «Билет в будущее». Он включает в себя профориентационные диагностики и материалы на цифровой платформе, а также разноформатные офлайн-мероприятия (профессиональные пробы, экскурсии на предприятия, интерактивный квест, мастер-классы).Сегодня в нем участвуют уже более 8,4 млн обучающихся в 6-11 классах по всей стране, включая школьников из воссоединенных регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование». Федеральным оператором выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Куратором является Министерство просвещения РФ. Региональным оператором в Саратовской области — ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования».На территории нашего региона «Билет в будущее» реализуется с 2019 года. За это время в нем приняли участие более 90 тысяч саратовских школьников. До конца 2024 года участниками федеральной профориентационной программы станут не менее 19 тысяч подростков региона.Программа бесплатной профориентации включает в себя разные форматы: мультимедийный квест «Лаборатория будущего» на площадке Исторического парка «Россия – Моя история», промышленные экскурсии на ведущие предприятия региона, профпробы на базе профессиональных образовательных организаций, детского и мобильного технопарков «Кванториум», онлайн-формат на цифровой платформе https://bvbinfo.ruА с сентября 2023 года на основе «Билета в будущее» Минпросвещения России внедрило во всех российских школах Единую модель профориентации для школьников 6-11 классов, включая детей с ОВЗ и инвалидностью.В этот же год в перечне профориентационных инициатив появился 34-часовой курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты», основной целью которого является формирование у подростков готовности к профессиональному самоопределению. В рамках курса школьников знакомят с разнообразными профессиональными направлениями, а также с рынком труда.«Опыт показывает, что платные услуги не всегда обеспечивают ожидаемое качество, и их результат часто ограничивается несколькими часами консультаций. Государственные программы предлагают систематический и долгосрочный подход, обеспечивая многолетнюю поддержку и взаимодействие с профессионалами различных отраслей. Кроме того, платформа проекта «Билет в будущее» предоставляет не только диагностические тесты, но и рекомендации для родителей, семейные курсы и чек-листы, что делает процесс профориентации более комплексным и эффективным. Поэтому государственная профориентация – это реальная альтернатива платным услугам. Такие программы помогают подросткам не только выбрать профессию, но и развивать личностные качества и навыки, что ведет к самореализации. Выбирайте разумный подход и избегайте ненужных трат – бесплатные государственные проекты способны справиться с этой задачей на высоком уровне. Результаты проекта это доказывают», — рассказал эксперт в сфере профориентации, руководитель Всероссийского проекта «Билет в будущее», Управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов (федеральный оператор проекта) Иван Владимирович Есин.— Очень понравился формат мультимедийного квеста «Лаборатория будущего» в Историческом парке! Было особенно интересно в медицинской среде! Мне близка эта тема, потому что я хочу стать фармацевтом. Увлеклась этой темой еще в пятом классе, когда появился урок биологии. Теперь все больше внимания уделяю изучению этого предмета и химии. Нравится изучать анатомию. Хотела бы в будущем работать в суперсовременной лаборатории, чтобы изобретать новые лекарства, которые помогут вылечить болезни, не имеющие пока способов лечения. Буду поступать в медицинский университет в Саратове. А пока учусь в школе, хочу, благодаря проекту «Билет в будущее», попасть еще и на профпробы по медицинскому направлению. Это очень полезный и главное, бесплатный, формат ранней профориентации для школьников, — поделилась впечатлениями Алина Озирная, ученица 8Б класса МОУ СОШ №2 г. Ершова Саратовской области.«Билет в будущее» является центральным российским проектом по профориентации, оператором которого поручением Министерства просвещения РФ назначен Фонд Гуманитарных Проектов. Благодаря опыту Фонда в построении государственных сетевых проектов за 5 лет реализации некоммерческая профориентация впервые появилась в стране и охватила каждую вторую российскую семью. Более 8 миллионов школьников уже получили свои карьерные треки и как выпускники в будущем сформируют трудовой рынок нового типа. Двенадцать тысяч российских компаний стали соучастниками этих позитивных изменений в экономике и уже строят по-новому свою кадровую систему. Основу будущего развития профориентации составили 100 000 педагогов-навигаторов, ставших не только карьерными наставниками для школьников, но и амбассадорами профориентации среди коллег. Успешным компонентом проекта стала цифровая система bvbinfo.ru, созданная фондом в партнерстве с ведущими научными и методическими лабораториями страны. Благодаря нацпроекту она одинаково доступна, как жителям новых, так и исторических территорий России.