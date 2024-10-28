Начала свою работу бизнес-миссия саратовских компаний в Душанбе

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Цель визита - установление взаимовыгодных экономических отношений с предпринимателями Республики Таджикистан. Такой визит нацелен на укрепление торгово-экономических отношений между компаниями региона и республики.В составе делегации от Саратовской области отправились компании, которые работают в области производства машин и оборудования общепромышленного и специального назначения, оптовой торговли электротехнического оборудования, производства тканей.Состоялась встреча с ассоциацией застройщиков Таджикистана. Обменялись контактами, заручились поддержкой директора ассоциации на предоставление контактов по профилю деятельности МСП участников делегации Саратовского региона.Так же, для Саратовских компаний была организована встреча в Торгпредстве РФ. В ходе встречи участникам бизнес-миссии рассказали про условия ведения бизнеса в республике, экспортные ниши, существующие преференции. Торгпредство заявило о готовности всячески содействовать сотрудничеству с Саратовскими компаниями.В программе бизнес-миссии как переговоры в формате b2b, так и посещение производственных площадок для того, чтобы познакомиться с продукцией напрямую и заключить взаимовыгодные контракты.Бизнес-миссия саратовских компаний организована АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» при поддержке министерства экономического развития области в рамках реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».