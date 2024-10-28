Социальный туризм привел пенсионеров Петровского района в историко-краеведческий музей

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Благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография» в комплексных центрах социального обслуживания населения области работает технология социальный туризм.Центром социального обслуживания населения Петровского района была организована экскурсия в историко-краеведческий музей «Петровский патриот» Детско-юношеского центра города.Участники экскурсии с удовольствием слушали об истории родного края, с неподдельным интересом рассматривали экспонаты и задавали много вопросов.«Я всегда любила ходить в музеи, особенно нравятся мне музеи краеведческие. Это так любопытно знакомиться с тем, что раньше было в тех местах, где мы живем. Узнавать об интересных людях, сталкиваться с предметами, хранящими на себе отпечатки давних иногда очень давних времен. Мы получили большое удовольствие от экскурсии», - поделилась мнением участница экскурсии.