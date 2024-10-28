100 молодых педагогов области пройдут «осеннюю школу» для совершенствования своих профессиональных навыков

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30 октября в региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи области «Галактика 64» на три дня приедут 100 молодых педагогов региона для совершенствования профессиональных навыков. Осенняя школа для молодых учителей адресована школьным педагогам, имеющим трудовой стаж от 2 месяцев до 3 лет. Они каждый день сталкиваются с различными ситуациями в период адаптации к новым условиям работы, к взаимодействию с учениками, коллегами и администрацией образовательной организации.Специально для решения вопросов, возникающих в начале работы, Саратовским государственным университетом имени Н.Г. Чернышевского совместно с министерством образования области организован трехдневный интенсив, который включает лекции, дискуссии, мастер-классы по актуальным темам сферы образования. Также предусмотрена работа в малых группах и презентация проектов, подготовленных участниками обучения.Спикерами выступят ведущие ученые-педагоги Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.