В регионе появилось новое приложение для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

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Специалистами регионального центра оценки качества образования создано приложение в мессенджере «Телеграм», предназначенное для подготовки к государственным экзаменам в формате тестирования (http://t.me/sarrcoko_bot/Tester). Пользователи могут пройти различные тесты, отвечая на вопросы по выбранной теме или предмету, а также школьники смогут отслеживать свой прогресс, сравнивать свои результаты с другими учениками в общем рейтинге по региону.Все задания из открытого банка заданий ФИПИ, максимально приближенные к тем, которые будут на экзаменах.Уже можно начать подготовку по русскому языку и математике. Позже планируется расширить перечень заданий, а также будут добавлены предметы естественно-научного цикла: физика, химия, биология и информатика.Теперь выпускники смогут готовиться к экзаменам, используя свой телефон или компьютер в любое время и в любом месте.