Подушки-косточки для раненых бойцов шьют в Аткарском центре соцобслуживания

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В комплексных центрах социального обслуживания населения области продолжают работу социальные технологии национального проекта Президента Владимира Путина «Демография».Так, на занятиях в творческой мастерской «Доброцентр» получатели социальных услуг Аткарского центра социального обслуживания шьют особые подушки – подушки-косточки, которые помогут раненым бойцам легче переносить длительный постельный режим в военных госпиталях.«Особая форма подушки позволит снять давление с тканей, улучшить их кровоснабжение, способствуя, таким образом, скорейшему заживлению ран у воинов. Подушку можно подкладывать под шею, руки или ноги. Для удобства пользования с двух сторон каждой подушки мы пришиваем две большие петли», - комментируют волонтеры центра соцобслуживания Аткарского района.