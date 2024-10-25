«Бабушка на час», клуб «ВнуЧАТки», генеалогия семьи: в регионе реализуются межпоколенческие проекты

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Реализация национального проекта Президента России Владимира Путина «Демография», поддержка жителей региона старшего возраста и межпоколенческие проекты в Год семьи – эти темы обсудили сегодня на пресс-конференции в пресс-центре издания «Аргументы и Факты в Саратове».Как рассказала заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина, благодаря нацпроекту в регионе, в каждом районе области выстроена единая система поддержки старшего поколения с общими подходами и методологией оказания услуг. Все комплексные центры населения оснащены современным оборудованием. Социальными технологиями, направленными на организацию ухода и продление активного долголетия, ежегодно пользуются порядка 7 тысяч человек.Национальный проект «Демография» помог сформироваться движению «серебряных» волонтеров в регионе. Добровольцы взаимодействуют с молодежью, выступают в роли наставников, оказывают помощь в присмотре за детьми, участвуют в организации досуга несовершеннолетних.Замминистра рассказала о том, что в 2024 году, объявленном Годом семьи, во всех районах области проводятся различные акции и мероприятия. Десятки тысяч жителей региона приняли участие во всероссийском проекте «Большие семейные выходные». В настоящее время стартовал проект «Семейная осень», который продлится до начала декабря.«В Год семьи особое внимание мы уделяем привлечению к различным практикам наших старших. Стараемся создать условия для реализации их потребности в общении, использования профессиональных знаний и жизненного опыта», – подчеркнула Савочкина.О практике по созданию генеалогического древа семьи рассказала директор центра социального обслуживания населения Ивантеевского района Ирина Черникова.«Серебряные» волонтеры помогают ребятам из семей, стоящих на социальном обслуживании, искать информацию о своих предках, узнавать интересные факты из семейной истории. «Участие в практике позволяет каждому почувствовать себя частью большого общего дела, приносящего пользу людям и собственное моральное удовлетворение. Важно, что между поколениями возникают тесные дружеские связи и взаимопонимание», – отметила Черникова.Проект Духовницкого центра соцобслуживания «Бабушка на час» уже широко известен за пределами района.«Мы его начали с простого мастер-класса. Потом инициатива понравилась и была поддержана как нашими добровольцами, так и ребятами. Они вместе готовят, изучают рецепты, общаются на самые разные темы. Этот проект действительно связал и сдружил самые разные поколения. Сейчас мы планируем запустить новую практику – клуб «ВнуЧАТки». Теперь уже молодое поколение будет обучать наших бабушек, как создавать и вести свой блог», – поделилась заместитель директора центра Александра Лизговка.Раиса Савина из Аркадакского района поделилась своим личным опытом «серебряного» волонтерства, рассказав об основных направлениях деятельности активистов, в том числе и о помощи фронту.«Мы вяжем носки, собираем чаи, сушим овощи. Конечно же, пишем письма. И как приятно, когда бойцы с фронта отвечают нам, шлют видеообращения и называют нас «наши девочки». Ждем защитников с победой!», – рассказала Раиса Алексеевна.