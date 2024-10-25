Расходы на социальные программы области превысили 125 млрд рублей
На финансирование 20 государственных программ Саратовской области в январе-сентябре 2024 года направлено 125,6 млрд рублей, или 95,0% от совокупных расходов областного бюджета.
Расходы на реализацию программных мероприятий в социальной сфере составили 76,6 млрд рублей, в том числе:
развитие образования – 31,8 млрд рублей;
развитие здравоохранения – 22,9 млрд рублей;
социальная поддержка и социальное обслуживание населения – 16,3 млрд рублей;
культура – 3,2 млрд рублей;
развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики – 2,4 млрд рублей.
Подробнее об исполнении бюджета – на портале «Открытый бюджет Саратовской области».