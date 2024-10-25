25 октября 2024 ПЯТНИЦА
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16:00 | 25 октября
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15:08 | 25 октября
Расходы на социальные программы области превысили 125 млрд рублей
13:00 | 25 октября
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12:00 | 25 октября
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11:15 | 25 октября
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11:00 | 25 октября
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10:30 | 25 октября
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09:47 | 25 октября
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15:03 | 24 октября
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13:00 | 24 октября
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Расходы на социальные программы области превысили 125 млрд рублей

Новости
Расходы на социальные программы области превысили 125 млрд рублей


На финансирование 20 государственных программ Саратовской области в январе-сентябре 2024 года направлено 125,6 млрд рублей, или 95,0% от совокупных расходов областного бюджета.

Расходы на реализацию программных мероприятий в социальной сфере составили 76,6 млрд рублей, в том числе:

развитие образования – 31,8 млрд рублей;

развитие здравоохранения – 22,9 млрд рублей;

социальная поддержка и социальное обслуживание населения – 16,3 млрд рублей;

культура – 3,2 млрд рублей;

развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики – 2,4 млрд рублей.

Подробнее об исполнении бюджета – на портале «Открытый бюджет Саратовской области».