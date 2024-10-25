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В Саратове пройдут тренинги по креативным индустриям

Новости
В Саратове пройдут тренинги по креативным индустриям




С 26 по 29 октября в Саратове пройдет серия бесплатных тренингов «Творческое предпринимательство и креативные индустрии».

Одним из организаторов мероприятий выступает Центр «Мой бизнес» Саратовской области. Центр работает в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».
Тренинги направлены на формирование знаний и навыков участников в сфере креативных индустрий, а также раскрытие их творческого потенциала.

К участию приглашаются:

- Субъекты малого и среднего предпринимательства Саратовской области, а также физические лица, заинтересованные в начале осуществления предпринимательской деятельности;

- Лица, развивающиеся в творческих направлениях: дизайн, IT и разработка ПО, компьютерная графика и анимация, образование, урбанистка, гастрономия, кино и видео, медиа и реклама, мода, исполнительское искусство и др.

Программа мероприятия:

- 26 октября, 12:00: «Креативная реализация: из хобби в бизнес» - участников ждет мастер-класс от действующих предпринимателей на тему построения бизнеса в креативной сфере, а также практикум на поиск решений по развитию деятельности. Ссылка на регистрацию - https://forms.yandex.ru/u/67122512f47e7376fd9c83f1/

- 27 октября, 12:00: «Контент-день: усилить бренд через визуал» - гостей тренинга ожидают выступления экспертов по созданию продающего контента, а также работа площадок с фотографами, видеографами, рилсмейкерами. Посетители тренинга смогут создать контент для своих социальных сетей прямо на мероприятии. Ссылка на регистрацию - https://forms.yandex.ru/u/671226d0eb61467784cbb2df/

- 28 октября, 10:00: «Российская многонациональная кухня. Самоидентификация» - участники узнают о построении бизнеса в сфере гастрономии. С лекцией выступит Екатерина Шаповалова - методист и руководитель Всероссийского проекта «Гастрономическая карта России», куратор дома российской кухни на ВДНХ. Ссылка на регистрацию - https://forms.yandex.ru/u/671226ef49363976e348860f/

- 29 октября, 12:00: «Диджитализация – современные способы привлечения клиентов» - в рамках тренинга состоятся выступления экспертов, которые расскажут где находить клиентов и обеспечить высокий уровень клиентской лояльности. Спикеры подробно разберут способы привлечения трафика. Также участники смогут получить рекомендации по развитию деятельности. Ссылка на регистрацию - https://forms.yandex.ru/u/67122710f47e73777f9c83f3/

На каждый тренинг необходимо регистрироваться отдельно, напомнили в областном минэкономе.