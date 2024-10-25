Саратовский депутат уходит на СВО

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Городской депутат Андрей Малышев («Единая Россия») заключил контракт с Минобороны и в ближайшее время отбывает на службу в зону СВО.Об этом сегодня стало известно перед началом заседания Саратовской городской думы. Председатель гордумы Сергей Овсянников пожелал коллеге удачи на новом поприще.Саратовский общественник Андрей Малышев стал депутатом городской Думы в 2023 году. Он получил депутатский мандат на довыборах 8-10 сентября, тогда за него проголосовали абсолютное большинство 1761 человек или 57,47% от общего числа избирателей.Андрей Малышев известен в Саратовской области как активист общественной ветеранской организации «Боевое Братство», а также руководитель регионального штаба «Бессмертного Полка России».