Саратовский депутат уходит на СВО
Городской депутат Андрей Малышев («Единая Россия») заключил контракт с Минобороны и в ближайшее время отбывает на службу в зону СВО.
Об этом сегодня стало известно перед началом заседания Саратовской городской думы. Председатель гордумы Сергей Овсянников пожелал коллеге удачи на новом поприще.
Саратовский общественник Андрей Малышев стал депутатом городской Думы в 2023 году. Он получил депутатский мандат на довыборах 8-10 сентября, тогда за него проголосовали абсолютное большинство 1761 человек или 57,47% от общего числа избирателей.
Андрей Малышев известен в Саратовской области как активист общественной ветеранской организации «Боевое Братство», а также руководитель регионального штаба «Бессмертного Полка России».