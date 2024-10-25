Химпром Саратовской области на 19% увеличил объем товарного производства

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Объем товарного производства предприятий химической промышленности региона вырос на 19% по итогам 9 месяцев 2024 года. По данным предприятий, выручка регионального химпрома за январь – сентябрь превысила 125,3 млрд рублей.При этом в сентябре объем товарного производства компаний отрасли увеличился более чем на 56% в годовом сравнении и достиг 13,2 млрд рублей.«Химическая промышленность региона демонстрирует не только рост объемов товарного производства, но и высокую инвестиционную активность. Объем капиталовложений в первом полугодии 2024 года на 62% превысил уровень аналогичного периода прошлого года. Перед отраслью стоит много задач, прежде всего по импортозамещению, созданию собственных технологических цепочек, которые раньше во многом зависели от поставок из-за рубежа», - отметил зампред Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.