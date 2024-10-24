24 октября 2024 ЧЕТВЕРГ
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В регионе откроется онлайн-витрина с товарами саратовских производителей

Новости
В регионе откроется онлайн-витрина с товарами саратовских производителей




Центр «Мой бизнес» области открывает онлайн-площадку «Витрина самозанятых». На витрине будет представлена информация о товарах и услугах производителей региона, а также их контактные данные. Об этом рассказали в министерстве экономического развития Саратовской области.

Поддержка самозанятых региона осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Посетители площадки смогут ознакомиться с предложениями саратовских производителей, а самозанятые - найти новых клиентов

На платформе можно разместить информацию об услугах следующих категорий: web-разработка, услуги для животных, фото/видео-услуги, репетиторы и обучение, красота и здоровье, тренировки и спорт, артисты и ведущие и др. А также рассказать о продукции: одежде и украшениях, товарах для дома и декора, еде и напитках и др.

Подать заявку могут самозанятые жители Саратовской области. Для этого нужно заполнить анкету по ссылке: https://vitrinamybiz64.tilda.ws/vitrinamybiz64.