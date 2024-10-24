Участников СВО освободили от платы за содержание и ремонт жилья

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Управляющей организацией Саратова ООО УК «АТСЖ» разработана дополнительная мера поддержки участников СВО. Граждане, зарегистрированные в домах этой управляющей организации и заключившие контракт с Минобороны после 1 ноября 2024 года, будут освобождены от оплаты за содержание и ремонт жилья на один год. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал «Время Саратовское Z».Такую меру поддержки можно получить при отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги.И.о. начальника жилищной инспекции Юлия Абрамова поддержала это решение: «С апреля этого года наши жители, участвующие в зоне специальной военной операции, могут получать перерасчет за коммунальные услуги по помещениям, которые не оборудованы приборами учета. Соответствующие изменения были внесены на законодательном уровне. Здорово, что управляющими компаниями прорабатываются собственные меры поддержки наших бойцов. Призываю все управляющие организации также присоединиться к данной инициативе».