24 октября 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:03 | 24 октября
В регионе откроется онлайн-витрина с товарами саратовских производителей
13:00 | 24 октября
Участников СВО освободили от платы за содержание и ремонт жилья
12:04 | 24 октября
Школьники региона могут принять участие во Всероссийской акции «Сказки русской музыки»
11:00 | 24 октября
Член Общественной палаты поддержала продление срока действия регионального маткапитала
10:30 | 24 октября
Образовательные учреждения в районном центре обновились благодаря региональным программам
09:51 | 24 октября
К 105-летию Пушкинской библиотеки пройдет творческий конкурс
16:00 | 23 октября
Жители области обратились с вопросами в региональный минтруд свыше 1700 раз
15:00 | 23 октября
Под Саратовом поставили памятник воинам СВО
14:02 | 23 октября
В СГУ появится магистерская программа по музыке для китайских студентов
13:05 | 23 октября
В Саратовской области региональный материнский капитал предлагается продлить до 2030 года
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Школьники региона могут принять участие во Всероссийской акции «Сказки русской музыки»

Новости
Школьники региона могут принять участие во Всероссийской акции «Сказки русской музыки»


25 октября стартует Всероссийская акция «Сказки русской музыки». Она продлится до 15 ноября в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

Акция посвящена 180-летию со дня рождения композитора Н.А.Римского-Корсакова.

Николай Андреевич Римский-Корсаков – выдающийся русский композитор, автор множества шедевров в оперной, симфонической и камерной музыке. В его творческое наследие входят 15 опер, 3 симфонии, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка. Творчество Николая Андреевича является важной частью русской музыкальной культуры.

Школьники Саратовской области могут принять участие в творческом соревновании в следующих номинациях:
«Хореография» - придумать танец на музыку Н.А. Римского-Корсакова;
«Вокал» - представить вокальное произведение Н.А. Римского-Корсакова (хор, сольное исполнение);
«Театральная афиша» - подготовить афишу к театральным постановкам на музыку Н.А. Римского-Корсакова (балет, опера и т.д.);
«Инструментальное творчество» - исполнить произведение Н.А. Римского-Корсакова «Полет шмеля» или других произведений (соло и оркестр).

Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры, народного творчества и литературы, выберет 40 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».