Школьники региона могут принять участие во Всероссийской акции «Сказки русской музыки»

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25 октября стартует Всероссийская акция «Сказки русской музыки». Она продлится до 15 ноября в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».Акция посвящена 180-летию со дня рождения композитора Н.А.Римского-Корсакова.Николай Андреевич Римский-Корсаков – выдающийся русский композитор, автор множества шедевров в оперной, симфонической и камерной музыке. В его творческое наследие входят 15 опер, 3 симфонии, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка. Творчество Николая Андреевича является важной частью русской музыкальной культуры.Школьники Саратовской области могут принять участие в творческом соревновании в следующих номинациях:«Хореография» - придумать танец на музыку Н.А. Римского-Корсакова;«Вокал» - представить вокальное произведение Н.А. Римского-Корсакова (хор, сольное исполнение);«Театральная афиша» - подготовить афишу к театральным постановкам на музыку Н.А. Римского-Корсакова (балет, опера и т.д.);«Инструментальное творчество» - исполнить произведение Н.А. Римского-Корсакова «Полет шмеля» или других произведений (соло и оркестр).Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры, народного творчества и литературы, выберет 40 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».