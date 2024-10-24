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Член Общественной палаты поддержала продление срока действия регионального маткапитала

Новости
На ближайшем заседании регионального парламента будет рассматриваться законопроект о продлении сроков регионального материнского капитала до 2030 года. С


такой инициативой выступил губернатор Роман Бусаргин.
Как считает член Общественной палаты Саратовской области, президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Алла Фетисова, региональный материнский капитал – одна из наиболее весомых и значимых мер поддержки многодетных семей в области. «Это хорошее подспорье для тех, кто решился на долгожданное пополнение и нуждается в дополнительных средствах, например, на расширение жилплощади, оплату обучения старших детей или другие семейные нужды, которые может покрыть маткапитал. В последнее время также добавились и новые направления, компенсирующие затраты на ряд ремонтных работ в доме: замену окон, входных дверей, остекление лоджий и т.д. Считаю, что решение о продлении действия программы регионального маткапитала очень своевременное и важное, особенно в Год семьи. Благодаря этой инициативе губернатора области Романа Викторовича Бусаргина гораздо больше семей, ставших многодетными, смогут получить помощь от государства», – подчеркнула общественница.