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Образовательные учреждения в районном центре обновились благодаря региональным программам

Новости
Образовательные учреждения в районном центре обновились благодаря региональным программам


В этом году в региональной программе ремонта образовательных учреждений, которая была инициирована главой региона Романом Бусаргиным, приняли участие 12 школ, детских садов, учреждений дополнительного образования Новоузенского района.

В учреждениях были проведены различные виды работ - от ремонта кровли до замены инженерных систем. Работы были выполнены в срок, до начала нового учебного года.

Начальник управления образования Новоузенского района Татьяна Разуваева рассказала подробности:

«Самым распространенным видом работ стала, конечно, замена кровли, которая в свою очередь, является самой дорогостроящей. Всего на обновление 2 школ, 5 детских садов, 2 спортивных залов школ, 1 учреждение дополнительного образования и 2 школьных музеев было выделено около 20 миллионов рублей, данные средства были направлены на создание комфортных условий обучения. К примеру, в детском саду № 9 «Тополек» п. Радищево смогли отремонтировать систему отопления, а в саду № 10 «Ромашка» п. Алгайский помимо кровли еще заменили и окна, благодаря чему в помещениях стало гораздо теплее».

В музеях школы № 1 и № 8 г. Новоузенска закупили новые витрины, и ребята с радостью помогли оформить здесь экспозиции героев родного района.

Кроме того, большие изменения произошли в спортивных залах школ №8 и №4. С нового учебного года школьники проводят в зале свободное время, а также чаще занимаются в спортивных клубах, тренировки теперь проходят каждый день в светлых, теплых помещениях.

Напомним, по инициативе губернатора в региональных программах в этом году приняли участие: 201 детский сад, 102 школы, 50 учреждений дополнительного образования, а также 100 школьных музеев и 100 спортзалов.