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К 105-летию Пушкинской библиотеки пройдет творческий конкурс

Новости
К 105-летию Пушкинской библиотеки пройдет творческий конкурс

Областная библиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина готовится отметить свой 105-летний юбилей. Это учреждение было основано 29 марта 1919 года. В 1935 году библиотека была преобразована в центральную детскую библиотеку, а в 1954 году получила статус областной детской библиотеки. В 1992 году ей было присвоено имя А.С. Пушкина.

Фонд библиотеки насчитывает более 300 000 единиц хранения по всем отраслям знаний, включая печатные и электронные издания, аудиовизуальные материалы. Ежегодно библиотекой пользуются свыше 43 000 человек, а число посещений в год превышает 200 000. В течение года читателям выдаётся 440 000 экземпляров различной печатной продукции. Библиотека проводит более 1200 мероприятий ежегодно.

Библиотека является региональным координатором многих всероссийских проектов и проводит постоянную работу по привлечению детей к чтению и выявлению творчески одарённых и талантливых детей.

В честь 105-летия библиотеки в течение года проходят встречи читающих семей Пушкинской библиотеки, в ходе которых читатели разных поколений создадут «Древо семейного чтения». С февраля по ноябрь 2024 проходит областной марафон семейного чтения «Читаем вместе!», направленный на поддержку и распространение семейного чтения как важного культурного явления.

29–30 октября 2024 года состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Страна читающего детства».

А 28 ноября подведут итоги областного творческого конкурса «#СилаЧТЕНИЯ», направленного на поддержку и стимулирование творческой деятельности детей и подростков, а также на привлечение внимания к книге, чтению и библиотеке.