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В Саратовской области региональный материнский капитал предлагается продлить до 2030 года

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С 2012 года региональным материнским капиталом воспользовались более 15 тысяч многодетных семей. На меру поддержки из регионального бюджета было выделено свыше 1,1 млрд рублей.
В Саратовской области региональный материнский капитал предлагается продлить до 2030 года

С инициативой о продлении срока его действия до 2030 года вышел губернатор Роман Бусаргин.
Представляя на заседании комитета по социальной политике Саратовской областной Думы данную инициативу, заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова рассказала, что в настоящее время размер регионального материнского капитала составляет более 132 тысяч рублей. Право на него имеют граждане Российской Федерации, родившие или усыновившие третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2024 года. Воспользоваться им в большинстве случаев можно с того момента, как ребенку исполнится три года и до наступления 23-летнего возраста.

Законопроектом в целях усиления социальной поддержки семей с детьми предлагается продлить действие регионального маткапитала до 2030 года и предоставить право на получение этой меры поддержки жителям области, родившим или усыновившим третьего или последующего ребенка в период с 2025 по 2030 годы.

Также законопроектом предлагается уточнить виды компенсируемых расходов при использовании регионального капитала. В частности, предлагается предусмотреть, что компенсации также будут подлежать расходы на разработку проектной документации сети газораспределения, а также расходы на фурнитуру и дополнительные аксессуары к оконным блокам и входным дверям.

По итогам заседания депутаты поддержали инициативу главы региона и вынесли ее на очередное заседание регионального парламента.
Напоминаем, в настоящее время региональный материнский капитал можно использовать по шести направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образования детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, газификация жилья, компенсация расходов на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, установка оконных блоков, входных дверей, остекление балконов и лоджий.