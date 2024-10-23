Жители области обратились с вопросами в региональный минтруд свыше 1700 раз

просмотров: 124

С начала этого года в министерство труда и социальной защиты Саратовской области через систему мониторинга обращений жителей региона в социальных сетях «Инцидент-менеджмент» и платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 1720 обращений.Большая часть сообщений касалась назначения и выплаты мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе многодетным семьям.Так, например, жительница Гагаринского района Екатерина Б. задала вопрос, можно ли подать заявление о признании семьи многодетной через Госуслуги.«При обращении за установлением статуса многодетной семьи впервые родители могут подать заявление с помощью Госуслуг. Это просто и удобно сделать, не выходя из дома», - пояснила заместитель министра труда и социальной защиты области Ольга Морозова.Форму для подачи заявления можно найти по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/600164/1/form.Через платформу обратной связи, виджеты которой размещены на официальном сайте министерства в социальной сети Вконтакте, саратовцы чаще всего спрашивали про назначение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также обращались с вопросами о мерах поддержки для военнослужащих – участников специальной военной операции и членов их семей.Напомним, что оставить свое обращение в органы власти по широкому спектру вопросов можно с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе». Также здесь есть возможность принять участие в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.