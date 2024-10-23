23 октября 2024 СРЕДА
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16:00 | 23 октября
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15:00 | 23 октября
Под Саратовом поставили памятник воинам СВО
14:02 | 23 октября
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13:05 | 23 октября
В Саратовской области региональный материнский капитал предлагается продлить до 2030 года
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12:00 | 23 октября
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11:00 | 23 октября
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10:00 | 23 октября
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09:03 | 23 октября
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Под Саратовом поставили памятник воинам СВО

Новости
Под Саратовом поставили памятник воинам СВО



На территории Марксовского района воплотился в жизнь ещё один значимый проект, реализованный в рамках областной программы «Местные инициативы».

В селе Каменка Осиновского муниципального образования завершились работы по благоустройству места памяти воинам-освободителям всех времен и народов. Создание такого пространства имеет большое значение для воспитания молодого поколения в духе патриотизма и уважения к истории своей страны, к подвигу тех, кто погиб за свободу и независимость Отечества.

«Реализация проекта стала возможной благодаря активности жителей, которые сами инициировали его и приняли активное участие в его реализации. Это яркий пример того, как объединенные усилия людей могут привести к желаемому результату», - отметили в районной администрации.