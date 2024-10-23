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В СГУ появится магистерская программа по музыке для китайских студентов

Новости
Сотрудники Саратовского университета и коллеги из Педагогического института Шанжао обсудили реализацию совместных образовательных программ музыкального профиля на уровне бакалавриата и магистратуры.

В СГУ появится магистерская программа по музыке для китайских студентов

«Мы пришли к договорённости, что с коллегами будем разрабатывать совместный учебный план. После окончания обучения выпускник получит дипломы двух университетов – родного и иностранного. Образовательный процесс будет осуществляться по модели "3+1": три года на базе китайского университета, один год – на базе СГУ», – рассказала и.о. директора Педагогического института Татьяна Фирсова.

В Китае действует всеобщее музыкальное образование, музыка является обязательным компонентом в подготовке бакалавра или магистра. Поэтому программа музыкального образования Саратовского университета представляет для китайских обучающихся наибольший интерес.