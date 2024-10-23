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В Саратове стартовал Волжский зерновой экспортный форум

Новости
В Саратове стартовал Волжский зерновой экспортный форум


Сегодня в Саратове открылся Волжский зерновой экспортный форум (ВЗЭФ 2024), который продлится два дня – 23 и 24 октября. Мероприятие собрало более 200 участников, среди которых сельхозтоваропроизводители Приволжских регионов, представители крупных торговых компаний из Ирана, Китая, Индии, стран Средней Азии и Персидского залива, а также эксперты в области агрологистики, банковского сектора и страхования.

Форум является уникальной платформой для диалога между аграрными предприятиями, логистическими и экспедиторскими компаниями, а также зарубежными покупателями. Основная цель – развитие экспорта сельскохозяйственной продукции в страны БРИКС, Африки и Азии.

В ходе форума участники обсудят стратегические вопросы экспорта, новые логистические маршруты, возможности модернизации инфраструктуры для вывоза продукции, а также пути кооперации аграриев для повышения их экспортной доли. В рамках программы пройдут деловые встречи, бизнес-бранчи и переговоры в формате «бизнес для бизнеса».

«Проведение зернового экспортного форума на саратовской земле не случайно. Саратов по праву считается хлебной столицей Поволжья. Помимо этого через наш регион проходят удобные логистические маршруты, что позволяет эффективно экспортировать сельскохозяйственную продукцию на международные рынки», – прокомментировал заместитель Председателя Правительства Саратовской области - министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский.