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В Саратовской области стартовала «Музейная неделя» для участников СВО и их семей

Новости
Музеи Саратовской области присоединились к акции министерства культуры РФ «Музейная неделя» для участников СВО и их семей. Саратовский областной музей краеведения и государственный музей Федина приглашают участников СВО и членов их семей бесплатно посетить свои экспозиции.


- В 30 выставочных залах представлено богатое разнообразие природы и истории края, начиная с древнейших времен и до наших дней,- рассказал директор Саратовского областного краеведческого музея Евгений Казанцев.- Работают постоянные выставки. Участникам СВО и членам их семей рекомендуем посетить новую выставку «Дары вождям», предоставленную Государственным центральным музеем современной истории России. На ней представлены подарки, которые были преподнесены руководителям нашей страны, партийным и государственным деятелям, а также выдающимся полководцам. Эти подарки были получены как от советских организаций и граждан, так и от представителей зарубежных стран. Кроме того, в музее можно ознакомиться с еще одной новой выставкой «Саратовский вариант. Промышленное развитие от древности до современности» и посетить выставку «Семейные традиции», подготовленную к Году семьи в России. В четверг, 24 октября, в 17:30, музей организует для детей участников СВО квест-экскурсию «В поисках кладов». Школьники младших классов не только увидят подлинные клады, но и смогут разгадать музейную тайну

- Акция «Музейная неделя» позволяет сделать учреждения культуры более доступными, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Она создана специально для того, чтобы участники специальной военной операции (СВО) и их семьи могли бесплатно посетить постоянные экспозиции, временные выставки, экскурсии и другие мероприятия музея. «Музейные недели» будут регулярно проводиться в рамках реализации указания Президента Владимира Путина.

Билеты можно приобрести в день посещения в кассе. Посетителю необходимо предъявить документы, подтверждающие право получения бесплатного билета.

Мероприятия акции «Музейная неделя» с 19 по 25 октября пройдут по расписанию работы музеев.