Иностранные учёные выступят в Саратове на научных чтениях в честь юбилея Н.Г. Чернышевского

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23-24 октября в музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского пройдут Международные научные чтения, посвященные 135-летию писателя. Это уже 46-я конференция, организованная музеем и Саратовским госуниверситетом.В оргкомитет поступило много заявок от исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Ярославля, Рязани, Саранска, Читы, а также из Рио-де-Жанейро и Саппоро.Пленарное заседание откроет профессор Института мировой литературы имени Горького Михаил Строганов. Впервые в очном формате выступит профессор Новосибирского государственного педагогического университета Татьяна Печерская.В режиме онлайн выступят иностранные ученые Камилу Домингес (Бразилия) и профессор университет Саппоро Он Оя (Япония).В рамках конференции состоится церемония вручения премии имени Чернышевского.