В Марксовском районе планируется начать реализацию 8 новых крупных инвестпроектов

просмотров: 58

Прошла презентация планов инвестиционного развития Озинского, Краснопартизанского, Лысогорского, Краснокутского и Марксовского районов на 2025-2026 гг.Напомним, в разработанных документах отражена значимая информация, благодаря которой инвесторы могут принять решение о реализации проекта на территории определенного района области. В планах содержится информация о населении, инфраструктуре, ресурсах, ведущих предприятиях, количестве свободных инвестиционных площадок и планируемом объеме инвестиций в основной капитал.Так, в Марксовском районе в ближайшие 2 года планируется начать реализацию 8 новых крупных инвестиционных проектов в сфере туризма, промышленности и сельского хозяйства на общую сумму более 4,6 млрд рублей. По прогнозам, объем инвестиций в 2024 году в этом районе составит 2,3 млрд рублей с темпом роста к уровню 2023 года - 105%.Присутствующие обсудили и приоритетные инвестиционные ниши. Например, Озинский район видит для себя перспективным развитие промышленного производства.«В очередной раз акцентирую внимание инвеступолномоченных на новых проектах. Вы должны понимать, как развиваются предприятия и компании на территории районов, слышать их потребности и предлагать пути решения возникающих проблем», - отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.Напомним, сформировать планы инвестразвития поручил губернатор Роман Бусаргин. Работа должна быть завершена до 25 ноября. В декабре лучшие планы будут презентованы главе региона в рамках стратегической сессии.