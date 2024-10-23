В правительстве области представили проект бюджета на будущую трехлетку

просмотров: 82

В Правительстве Саратовской области прошли публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».С основным докладом выступила министр финансов региона Ирина Бегинина. По ее словам, как и на федеральном уровне, проект бюджета региона на 2025-2027 годы направлен на достижение национальных целей развития и финансирование новых актуальных приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным в очередном майском указе.Доходная часть областного бюджета в 2025 году оценивается в сумме 152,5 млрд рублей.Из общего объема расходов 93,5 млрд рублей, или около 60%, приходится на финансовое обеспечение функционирования отраслей социальной сферы. Наиболее ресурсоемкие направления для областной казны – образование, на которое в 2025 году пойдет более 40 млрд рублей, и социальная политика – 39,2 млрд рублей.Сохранены и проиндексированы в законодательно установленных случаях действующие меры социальной поддержки. Предусмотрены расходы на дополнительные выплаты, установленные в течение 2024 года, прежде всего многодетным семьям.«Напомню, что по инициативе губернатора Романа Викторовича Бусаргина с 1 марта не взимается родительская плата за посещение детьми из многодетных семей детских садов. Увеличены размеры на покупку школьной и спортивной формы для семей, нуждающихся в дополнительной помощи, введена единовременная выплата на приобретение автотранспорта многодетным семьям, имеющим семь и более несовершеннолетних детей. Заложены средства и на компенсацию части расходов на оплату стоимости обучения детей в организациях среднего профессионального образования на территории области», – рассказала Ирина Бегинина.С учетом универсального пособия на детей, выплату которого осуществляет Социальный фонд России, объем мер поддержки жителей области превысит 37 млрд рублей.По поручению главы государства с 1 января 2025 года будет повышен на 16,6%, или 3,2 тыс. рублей, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который составит 22 440 рубля в месяц. Совокупный объем средств областного бюджета на оплату труда работников бюджетной сферы области составит порядка 63 млрд рублей.Большое внимание будет уделено вопросам обеспечения жилыми помещениями отдельных льготных категорий граждан. На детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2025 год предусмотрено 1,5 млрд рублей.При поддержке федерального центра планируется продолжить реализацию значимых инвестиционных проектов. Перечень объектов, как и в прошлые годы, будет сформирован после включения в федеральные программы и принятия закона о федеральном бюджете на 2025-2027 годы.Все необходимые расходы, включая трансферты муниципальным образованиям заложены в проекте. Созданы необходимые резервы для выполнения условий федерального софинансирования в рамках национальных проектов и госпрограмм Российской Федерации, реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов.После одобрения на заседании Правительства области проект бюджета будет направлен на рассмотрение в Саратовскую областную Думу. С полным текстом документа можно ознакомиться на портале «Открытый бюджет Саратовской области».