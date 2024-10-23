В правительстве области представили проект бюджета на будущую трехлетку
В Правительстве Саратовской области прошли публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
С основным докладом выступила министр финансов региона Ирина Бегинина. По ее словам, как и на федеральном уровне, проект бюджета региона на 2025-2027 годы направлен на достижение национальных целей развития и финансирование новых актуальных приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным в очередном майском указе.
Доходная часть областного бюджета в 2025 году оценивается в сумме 152,5 млрд рублей.
Из общего объема расходов 93,5 млрд рублей, или около 60%, приходится на финансовое обеспечение функционирования отраслей социальной сферы. Наиболее ресурсоемкие направления для областной казны – образование, на которое в 2025 году пойдет более 40 млрд рублей, и социальная политика – 39,2 млрд рублей.
Сохранены и проиндексированы в законодательно установленных случаях действующие меры социальной поддержки. Предусмотрены расходы на дополнительные выплаты, установленные в течение 2024 года, прежде всего многодетным семьям.
«Напомню, что по инициативе губернатора Романа Викторовича Бусаргина с 1 марта не взимается родительская плата за посещение детьми из многодетных семей детских садов. Увеличены размеры на покупку школьной и спортивной формы для семей, нуждающихся в дополнительной помощи, введена единовременная выплата на приобретение автотранспорта многодетным семьям, имеющим семь и более несовершеннолетних детей. Заложены средства и на компенсацию части расходов на оплату стоимости обучения детей в организациях среднего профессионального образования на территории области», – рассказала Ирина Бегинина.
С учетом универсального пособия на детей, выплату которого осуществляет Социальный фонд России, объем мер поддержки жителей области превысит 37 млрд рублей.
По поручению главы государства с 1 января 2025 года будет повышен на 16,6%, или 3,2 тыс. рублей, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который составит 22 440 рубля в месяц. Совокупный объем средств областного бюджета на оплату труда работников бюджетной сферы области составит порядка 63 млрд рублей.
Большое внимание будет уделено вопросам обеспечения жилыми помещениями отдельных льготных категорий граждан. На детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2025 год предусмотрено 1,5 млрд рублей.
При поддержке федерального центра планируется продолжить реализацию значимых инвестиционных проектов. Перечень объектов, как и в прошлые годы, будет сформирован после включения в федеральные программы и принятия закона о федеральном бюджете на 2025-2027 годы.
Все необходимые расходы, включая трансферты муниципальным образованиям заложены в проекте. Созданы необходимые резервы для выполнения условий федерального софинансирования в рамках национальных проектов и госпрограмм Российской Федерации, реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов.
После одобрения на заседании Правительства области проект бюджета будет направлен на рассмотрение в Саратовскую областную Думу. С полным текстом документа можно ознакомиться на портале «Открытый бюджет Саратовской области».