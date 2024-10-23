Спасатели провели уроки безопасности юным журналистам на Медиафоруме «Крылья Авроры»

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Школа «Аврора» стала местом притяжения более 100 юных журналистов города. На площадке учебного заведения состоялся третий по счету городской медиафорум «Крылья Авроры».По итогам отборочного тура на Медиафорум попала 21 команда школьных медиацентров.Для учащихся прошли мастер-классы, организованные сотрудниками областной службы спасения и управления региональной безопасности Правительства области.Школьникам показали, как проводить реанимационные мероприятия и оказывать помощь на воде - для этого учащиеся перешли в школьный бассейн, где им показали, как правильно бросать спасательный круг в воду тонущему человеку. Также спасатели продемонстрировали, как происходит эвакуация с высоты.В завершение мероприятия один из организаторов медиафорума – член Общественной Палаты области, известный саратовский журналист Татьяна Никитина подготовила для участников домашнее задание, по итогам которого победители получат награды.